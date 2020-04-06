بغداد (أ ش أ)

سجلت المراصد الزلزالية التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، حدوث هزة أرضية فى قضاء كلار بمحافظة السليمانية، وأفاد المراصد - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن قوة الهزة الأرضية بلغت 4.1 درجة على مقياس ريختر المؤلف من تسع درجات، مشيرة إلى أن المواطنين شعروا بها قويا في جنوب قضاء خانقين وكلار وبعض مناطق أطراف منطقة كفري القريبة من حدوث الهزة.

وأهابت المراصد بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة أهمية الالتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة عن الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت اليوم الاثنين، عن إرسال مبلغ 3000 دولار لكل عراقى عالق خارج البلاد، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف عبر حسابه الرسمى فى "تويتر"، "نتكفل بإرسال مبلغ 3000 دولار لكل فرد عراقى عالق فى الخارج.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنبار الروسية "سبوتنيك"، أضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية: "على ذوى العالقين القدوم لمبنى الوزارة لإكمال الإجراءات"، وختم الصحاف بالقول، "سيتم أيصال المبلغ من خلال سفارات العراق فى الخارج".

يذكر أن، وزير النقل وجه الناقل الوطنى بتهيئة أسطولها لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديوانى (55) لسنة 2020.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت فى وقت سابق، عن إعادة 115 عراقيًا عالقًا فى بيلاروسيا.