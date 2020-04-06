اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 07:03 م
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زحام فى سوق زنانيرى بالإسكندرية رغم تحذيرات انتشار فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:01 م
زحام فى سوق زنانيرى بالإسكندرية رغم تحذيرات انتشار فيروس كورونا
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد سوق زنانيرى بمنطقة كليوباترا بالإسكندرية زحاما كبيرا اليوم الاثنين، وعدم اتخاذ المواطنين الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والقفازات الطبية رغم التحذيرات بعدم التواجد فى تجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا.

كما شهد السوق اقبالا كبيرا على شراء الخضروات والفاكهة وخاصة الفاكهة والخضروات المتواجد التى لها فيتامين سى ويتراوح سعر الليمون من 10 جنيه للكيلو بينما البرتقال يبلغ سعره5 جنيه للكيلو والجوافه تبدا من 10 جنيه للكيلو .

بينما وصل سعر اللحوم البلدى 80 جنيه للكيلو وسعر الدواجن 35 جنيه للكيلو ومنها 40 جنيه للكيلو، والخضروات الورقية يبدأ سعرها من 2 جنيه والتى عليها اقبال كبير من المواطنين مثل البقدونس والكزبرة والكرفس والجرجير.

وكان قد حظرت وزارة الصحة بعدم التواجد فى الأماكن العامة والأسواق الشعبية التى يتواجد فيها عدد كبير من المواطنين ونفذت محافظة الإسكندرية عدد كبير من ازالات السواق وخاصة الأسواق الأسبوعية التى تشهد تكدس كبير من المواطنين منها سوق الجمعة .

ونفذت مديرية أمن الإسكندرية عددا كبيرا من حملات الازالة وازالة الأسواق منها سوق العجمى والهانوفيل غرب الإسكندرية بالإضافة إلى منع تواجد المواطنين فى هذه الأماكن لمنع الزحام والتكدس.

يذكر أن تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية سوق الميدان بمنطقة المنشية نطاق حي الجمرك، لمتابعة إلتزام الباعة بترك المسافات اللازمة وأعمال التطهير والتعقيم بالسوق، وكذا  تنفيذ الأجهزة التنفيذية تعليمات توسعة السوق وفقا للارشادات الوقائية.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى رؤساء الأحياء بالتواجد داخل الأسواق والتنبيه عليهم باستخدام المكبرات الصوتية لتوعية المواطنين

كما شدد علي الباعة بالأسواق بضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين علي الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من إتخاذ الإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة

علي الصعيد ذاته؛ قام اللواء محمد الشريف بجولة تفقدية علي طول الكورنيش لمتابعة إلتزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات. مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين، ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش


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