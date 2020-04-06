اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 03:27 م
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روسيا تمنح وزارة الخارجية 500 مليون روبل لدعم العالقين فى الخارج

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:36 م
روسيا تمنح وزارة الخارجية 500 مليون روبل لدعم العالقين فى الخارج بوتين الرئيس الروسي
ريهام عبد الله

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كشفت الحكومة الروسية أنها قدمت 500 مليون روبل لوزارة الخارجية الروسية، لتقديم الدعم المالى اللازم للمواطنين الروس فى الخارج، والذين لم يتمكنوا من العودة لأرض البلاد، بعد إلغاء رحلات الطيران.

وقالت الحكومة الروسية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر "الروس الذين كانوا يخططون للعودة إلى بلادهم، لكن لم يتمكنوا من ذلك بسبب إلغاء رحلات الطيران سوف يتلقون الدعم المالى أثناء إقامتهم فى الخارج. وقد حولت الحكومة 500 مليون روبل لوزارة الخارجية".

الحكومة الروسية
الحكومة الروسية

وفى سياق آخر أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل شركة الأدوية البيولوجية "جينيريوم" لتحليل سريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، وأفاد بيان لوزارة الصناعة والتجارة بأن هذا هو أول اختبار سريع محلي، يسمح باستخدام المعدات القياسية لتحديد وجود فيروس كورونا المستجد في غضون 40 دقيقة بدقة تزيد على 94%، بما في ذلك تحضير العينة.

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا قد أعلن في وقت سابق اليوم تسجيل 954 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أعلى معدل إصابات يومي، من بينها 591 إصابة في العاصمة موسكو و82 بضواحيها، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 6343 إصابة.

وأعلنت اللجنة المكلفة بمكافحة فيروس كورونا، فى العاصمة الروسية "موسكو"، أن أكثر من نصف المصابين بالفيروس تقل أعمارهم عن 45 عاما ، مشيرة إلى أنه تأكد إصابة 19 طفلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأفاد بيان للجنة أمس الأحد، بأن من بين 536 إصابة تم تسجليها في العاصمة (موسكو ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تعود 19 منها لأطفال تأكدت إصابتهم بالفيروس، و250 لأشخاص أعمارهم تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما.


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