روسيا تعلن اختبار سريع للكشف عن كورونا فى غضون 40 دقيقة

موسكو(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية اليوم الاثنين، عن تسجيل شركة الأدوية البيولوجية "جينيريوم" لتحليل سريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، وأفاد بيان لوزارة الصناعة والتجارة بأن هذا هو أول اختبار سريع محلي، يسمح باستخدام المعدات القياسية لتحديد وجود فيروس كورونا المستجد في غضون 40 دقيقة بدقة تزيد على 94 في المئة، بما في ذلك تحضير العينة.

وكان مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا أعلن في وقت سابق اليوم تسجيل 954 إصابة جديدة بالفيروس، وهو أعلى معدل إصابات يومي، من بينها 591 إصابة في العاصمة موسكو و82 بضواحيها، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 6343 إصابة.

وأعلنت اللجنة المكلفة بمكافحة فيروس كورونا، فى العاصمة الروسية "موسكو"، أن أكثر من نصف المصابين بالفيروس تقل أعمارهم عن 45 عاما ، مشيرة إلى أنه تأكد إصابة 19 طفلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأفاد بيان للجنة أمس الأحد، بأن من بين 536 إصابة تم تسجليها في العاصمة (موسكو ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تعود 19 منها لأطفال تأكدت إصابتهم بالفيروس، و250 لأشخاص أعمارهم تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما ، و189 حالة لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 46 و65 عاما ، و23 حالة لأشخاص تزيد أعمارهم عن 80 عاما .

يُذكر أن السلطات الروسية أعلنت تسجيل حالتي وفاة جديدتين و658 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19 ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع مقاطعات وأقاليم روسيا، وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات خمسة آلاف إصابة، منها 3893 إصابة في العاصمة (موسكو) وحدها .

وذكرت غرفة العمليات المختصة بمواجهة فيروس كورونا، فى روسيا، في بيان أمس الأحد، نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أنه خلال آخر 24 ساعة، تم تشخيص 658 إصابة في 14 إقليما بروسيا".. مضيفة أن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 5389 في 79 إقليما.