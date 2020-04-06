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رفع 134 طن قمامة فى حملات مكبرة بمركز شبين الكوم بالمنوفية

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:23 م
رفع 134 طن قمامة فى حملات مكبرة بمركز شبين الكوم بالمنوفية رفع قمامة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد سامى سرور رئيس مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، على تكثيف أعمال منظومة النظافه بجميع الوحدات المحلية التابعة للمركز، فقد قامت الوحدة المحلية بشبراباص اليوم برفع تراكمات القمامة والتى بلغت 16 طن قمامة ونقلها إلى المدفن الصحى بكفر داود. 

وفى الوحدة المحلية بالمصيلحة، تم متابعة أعمال النظافة حيث تم رفع 32 طن قمامة من أماكن التراكمات بنطاق الوحدة ونقلها للمدفن الصحى بكفر داود.

كما قامت الوحدة المحلية بإصطبارى بمتابعة أعمال منظومة النظافة اليوم حيث تم رفع 24 طن قمامة من الشوارع الفرعية بنطاق الوحدة وتم نقلها إلى المدفن الصحى بكفر داود، كما تم تسوية وتمهيد الطرق الرئيسية بالجليدر بنطاق الوحدة.

وفى الوحدة المحلية بمليج، تم متابعة أعمال النظافة صباحا حيث تم رفع 40 طن قمامة من كوبرى ميت عافية ومن الطريق العام من العزبة حتى كوبرى أبو العلا. وتم نقلها للمدفن الصحى بكفر داود.

أما الوحدة المحلية بشنوان فقامت اليوم برفع 22 طن قمامة من قبلى وبحرى والطريق العام ونقلها للمدفن الصحى بكفر داود.

وشدد رئيس المركز والمدينة على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الحضارى والجمالى لكافة قرى المركز ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق.

وكان تقرير وزارة التنمية المحلية قد أعلن أن محافظة المنوفية ،تصدرت محافظات الجمهورية فى تنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزاة التنمية المحلية بشأن إتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجدcovid-19 طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار العدوى.

ومن جانبة أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المنوفية تصدرت المحافظات فى تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمبانى والمنشات الحكومية والخدمية والمدارس ودور العبادة والشوارع العامة وأماكن التجمعات تليها الدقهلية والشرقية وقنا والمنيا والوادى الجديد ، بينما احتلت المراكز الأولى من حيث غلق قاعات الأفراح والنوادى المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود المحافظات فى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وذلك حتى نهاية مارس 2020.

حيث شمل تقرير وزارة التنمية المحلية تطهير وتعقيم نحو 77 ألف مبنى ، وكذا غلق 5 ألاف محل تجارى مخالف للمواعيد المقررة ومصادرة الشيشة بـ 7 ألاف مقهى وكافتيريا وغلق 7 ألاف مركز تعليمى وإلغاء 2116 أسواق شعبية بالإضافة إلى غلق 2374 نادياً وقاعات أفراح بمختلف المحافظات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تواصل الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وكذا إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار نقل العدوى بين المواطنين.

 


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