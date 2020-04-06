رفع 10 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بقرية جزيرة شندويل بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد امبابي حملة نظافة بقرية جزيرة شندويل وتم رفع 10طن مخلفات صلبة وقمامة من طريق اسيوط سوهاج بجزيرة شندويل التابعة لمركز ومدينة سوهاج.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برئاسة محمد عبد الحميد امبابي بتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة على ارض زراعية بمنطقة باجا بقرية جزيرة شندويل ومنطقة السطح بقرية تونس على مساحة 21 قيراط بمشاركة قوة أمنية وذلك فى اطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتصدى لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة

وفى وقت سابق شنت الوحدة لمركز ومدينة المراغة، برئاسة حازم أبو الخير، حملة إزالة موسعة ببندر مدينة المراغة وتوابعها للتعديات على الأرض الزراعية وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات مخالفة، على مساحة 6 قيراط و12 سهم بناء على أرض زراعية، بمنطقة بجوار شارع المرور، ونجع خليفة، والمخالفات عبارة عن مباني خرسانية، وسور أرضي، كذلك تم تشميع محل بالعمارات السكنية بدون ترخيص.

كما أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إزالة 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركز ومدينة " جهينة، المراغة، أخميم، وطهطا "، موجها بتطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضى الدولة التى تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية فى إعادة التعدى على الأراضى مرة أخرى.