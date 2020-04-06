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رئيس وزراء اليابان يعتزم إعلان حالة الطوارئ غدا الثلاثاء بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:08 ص
رئيس وزراء اليابان يعتزم إعلان حالة الطوارئ غدا الثلاثاء بسبب فيروس كورونا شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى
طوكيو (رويترز)

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قالت صحيفة يوميورى، إن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، سيعلن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا يوم الثلاثاء ومن المرجح أن يعلن خططه للقيام بذلك  الاثنين.

 

وبموجب قانون تم تعديله فى مارس، ليشمل فيروس كورونا يمكن لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إذا كان المرض يشكل "خطيرا جسيما" على أرواح الناس وإذا كان لانتشاره السريع تأثير ضخم على الاقتصاد. وزاد الفيروس بالفعل من خطر حدوث ركود باليابان.

 

ويمكن لهذه الخطوة أن تعطى حكام المناطق الأكثر تضررا سلطة إضافية ليطلبوا من الناس أن يلزموا بيوتهم وإلغاء الفعاليات وإغلاق المدارس والمرافق العامة الأخرى.

 


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