رئيس جامعة حلوان: تصنيع ملابس وقائية لأطباء مستشفيات الحجر الصحى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تصنع ملابس وقائية لأطباء مستشفيات الحجر الصحي.



وأوضح نجم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، أن عملية تفصيل الملابس تجرى في مستشفى بدر الجامعى بالتعاون مع كلية الفنون التطبيقية.



وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن الجامعة تقدم الخدمة المجتمعية في منطقة عين حلوان، لافتا إلى أنه جرى دعم العمالة غير المنتظمة بكراتين مواد غذائية مصدرها تبرعات من هيئة التدريس وأحد البنوك.



وكان مستشفى بدر الجامعى التابع لجامعة حلوان بدأ بإنتاج كمامات طبية تحت إشراف الدكتور إيهاب لطفى مدير المستشفى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى، ويأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي لجامعة حلوان وفى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور شريف رسلان مدير المستشفيات الجامعية.