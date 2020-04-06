رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير ويفتتح وحدة الخريجين بكلية التجارة.. صور

القليوبية - نيفين طه

أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، جولة تفقدية فى كلية التجارة ، يرافقة الدكتور الدكتور مصطفى راشد العبادى عميد الكلية ومصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية ووكلاء الكلية.

وتفقد السعيد ، أعمال البنية التحتية ، وأعمال التجديدات والتطوير بالكلية ، كما تفقد رئيس الجامعة أعمال تطوير وتشجير مداخل الكلية مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة الكلية فى أعمال الصيانة والتجديدات.

كما تفقد السعيد العيادة الطبية واطمئن على سير العمل وتواجد الاطباء وتوافر المستلزمات الطبية لمواجهة اى حالات طارئة.

وخلال الجولة افتتح رئيس الجامعة وحدة الخريجين وحدة الشهادات الموحدة بالكلية ، بعد الإنتهاء من أعمال التجديدات بها واطمئن على سير العمل والخدمات التى تقدمها الوحدة لمنسوبى الجامعة.

وفى سياق آخر أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الجامعة استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعا موسعا بحضور نواب رئيس الجامعة والقيادات الإدارية وادارة الأزمات والكوارث وتوزيع مهام العمل.

وأشار السعيد إلى أنه تم تكوين ثلاث مجموعات عمل المجموعة الأولى برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمسئولة عن العملية التعليمية وتنفيذ خطة التعليم عن بُعد، والثانية برئاسة الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتتولى مهام التطهير والتعقيم لجميع كليات الجامعة والمدن الجامعية وادارة الجامعة أما المجموعة الثالثة، فهى برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمسئولة عن توزيع اجهزة المسح الحرارى والتى تحدد درجة حرارة المترددين على كليات الجامعة ومستشفياتها من طلاب واعضاء هيئة تدريس وعاملين.



رئيس الجامعة يتفقد أعمال التطوير ويفتتح وحدة الخريجين (1)



رئيس الجامعة يتفقد أعمال التطوير ويفتتح وحدة الخريجين (2)



رئيس الجامعة يتفقد أعمال التطوير ويفتتح وحدة الخريجين (3)



رئيس الجامعة يتفقد أعمال التطوير ويفتتح وحدة الخريجين (4)



رئيس الجامعة يتفقد أعمال التطوير ويفتتح وحدة الخريجين (5)



رئيس الجامعة يتفقد أعمال التطوير ويفتتح وحدة الخريجين (6)



رئيس الجامعة يتفقد أعمال التطوير ويفتتح وحدة الخريجين (7)