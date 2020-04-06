اليوم السابع
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رئيس الوزراء الأردنى يشيد بإلتزام المواطنين فى محافظة إربد

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:28 م
رئيس الوزراء الأردنى يشيد بإلتزام المواطنين فى محافظة إربد الدكتور عمر الرزاز خلال الإجتماع بمحافظ إربد
وكالات

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اطمأن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، على اوضاع المواطنين فى محافظة اربد والخدمات المقدمة لهم فى ظل الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها أخيرا لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نقل رئيس الوزراء خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع محافظ اربد ومدير مستشفى الملك المؤسس وقائد المنطقة العسكرية الشمالية تحيات الملك عبدالله الثانى، إلى الاهل في محافظة اربد ولجميع الكوادر الطبية والتمريضية والادارية والاجهزة العسكرية والامنية العاملة في الميدان والتقدير لجهودها في السيطرة على هذا الوباء ومنع انتشاره.

واكد الرزاز خلال الاجتماع الذى ضم عبر هذه التقنية وزير الداخلية سلامه حماد ورئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطى من المركز الوطني للامن وادارة الازمات ان جميع الاجهزة العاملة في المحافظة حققت قصة نجاح حقيقية في الحد من انتشار الفيروس في المحافظة.

واشاد رئيس الوزراء بالمستوى العالي من الوعي والالتزام الذي يبديه مواطنو محافظة اربد، والتزامهم بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، لافتا إلى انه يشاهد من خلال تقنية الفيديو غالبية الشوارع في مدينة اربد شبه خالية من المارة باستثناء السيارات والحافلات التي تقوم بتوزيع المواد التموينية والاساسية على المواطنين.

واكد الرزاز ان الحظر المفروض في المحافظة جاء حماية لاهلنا في اربد والمحافظة على سلامتهم، حيث، حقق نتائجه المرجوة من خلال انخفاض اعداد الحالات المسجلة بالمحافظة.

ولفت إلى ان الاجراءات الاحترازية ضرورية جدا، وعندما يكون هناك شك في اصابات بالفيروس يتم اغلاق المنطقة حماية لسكانها ولجميع المواطنين.

واشار إلى اهمية تنسيق جهود جميع الجهات المعنية لايصال المواد الغذائية والمواد الاساسية للسكان خاصة في المناطق المحظور التنقل بها.

وقال الرزاز مخاطبا اهالي محافظة اربد "اهلنا في اربد نحن معكم قلبا وقالبا، وشدة بتزول ان شاء الله عن الجميع بفضل هذه الهمة والارادة المتوفرة لدى الجميع".

واستمع رئيس الوزراء إلى ايجاز حول الوضع العام في المحافظة، حيث اكد محافظ اربد رضوان العتوم ان الوضع العام في المحافظة جيد جدا، وهناك رضا شعبي كبير خاصة بعد نتائج الفحوصات والتي اظهرت عدم تسجيل اي حالة بالفيروس خلال الساعات الــ 48 الماضية.


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