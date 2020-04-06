رئيس البرلمان العربى: قرار عقد جلسات افتراضية لـ"الشورى السعودى" "إبداع"

كتب محمود حسين

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عقد جلسات افتراضية لمجلس الشورى السعودي، وذلك حرصاً منه على استمرار عمل المجلس فى أداء أعماله.

وقال رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم، إن أمر خادم الحرمين الشريفين جاء للتأكيد على التميز والإبداع الذي تنتهجه قيادة المملكة العربية السعودية في إدارة شئونها وتقديم رسالة هامة لدول المنطقة والعالم بأهمية استمرار العمل البرلماني رغم كل الظروف التي تمر بها البشرية جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد .

وثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي عالياً باسم البرلمان العربي الجهود الكبيرة والمقدرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كرئيس لقمة مجموعة العشرين لتنسيق وتوحيد الجهود والمبادرات الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدات الطبية والإنسانية التي قدمتها المملكة لعدد من الدول للتخفيف من اعباء تلك الجائحة العالمية .

جدير بالذكر أن مجلس الشورى السعودى يعقد اليوم أولى جلساته واجتماعاته عن بعد، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وذلك في سياق حرصه على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن، ويستهل المجلس ابتداءً من اليوم عقد أولى جلساته - عبر الشبكة الافتراضية - برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التي يناقش خلالها عدداً من البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث يصوت المجلس على توصيات اللجنة المالية وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ، في جلسة سابقة.