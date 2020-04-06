رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنعى رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل

هند المغربي

نعت ستيفانى وليامز الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال بيان لها السياسي البارز الليبي الدكتور محمود جبريل.

وقالت وليامز خلال البيان أنها تشارك الشعب الليبي مشاعر الحزن لرحيل السياسي الليبي البارز الدكتور محمود جبريل في وقت سابق من هذا اليوم في مصر إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف البيان "كرس الدكتور جبريل (67 عاماً) حياته لخدمة بلده وعُرف بقيادته للمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإنتقالي وتولي منصب رئيس الوزراء المؤقت عقب ثورة 17 فبراير، وله يعود الفضل في تأسيس تحالف القوى الوطنية في عام 2012 وذلك قبل إنتخابات المؤتمر الوطني العام. وكان الدكتور جبريل حريصاً بشكل خاص على بناء المجتمع المدني وتعزيز إدماج النساء والشباب الليبيين في العمل السياسي. وكان الدكتور جبريل صديقاً ومرشداً للكثيرين وشارك مؤخراً في مسار الحوار السياسي الذي نظمته الأمم المتحدة. سوف نفتقده بشدة"

وقدمت ستيفاني وليامز، خلال البيان خالص التعازي لأسرة الدكتور جبريل وإلى الشعب الليبي.

وفى وقت سابق نعى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، وفاة الدكتور محمود جبريل، رئيس الوزراء الليبى الأسبق، قائلا :" عمل المرحوم مخلصاً لبلاده ولشعبه".

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر : "فقدنا اليوم الصديق العزيز الدكتور محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق الذي وافاه الأجل في القاهرة. عمل المرحوم مخلصاً لبلاده ولشعبه. صادق العزاء والمواساة إلى أسرة المرحوم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويلهم أهله الصبر والسلوان."