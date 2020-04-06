اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 أبريل 2020 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنعى رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:41 ص
رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنعى رئيس الوزراء الأسبق محمود جبريل ستيفانى وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعت ستيفانى وليامز الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال بيان لها السياسي البارز الليبي الدكتور محمود جبريل.

وقالت وليامز خلال البيان أنها تشارك الشعب الليبي مشاعر الحزن لرحيل السياسي الليبي البارز الدكتور محمود جبريل في وقت سابق من هذا اليوم في مصر إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف البيان "كرس الدكتور جبريل (67 عاماً) حياته لخدمة بلده وعُرف بقيادته للمكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإنتقالي وتولي منصب رئيس الوزراء المؤقت عقب ثورة 17 فبراير، وله يعود الفضل في تأسيس تحالف القوى الوطنية في عام 2012 وذلك قبل إنتخابات المؤتمر الوطني العام. وكان الدكتور جبريل حريصاً بشكل خاص على بناء المجتمع المدني وتعزيز إدماج النساء والشباب الليبيين في العمل السياسي. وكان الدكتور جبريل صديقاً ومرشداً للكثيرين وشارك مؤخراً في مسار الحوار السياسي الذي نظمته الأمم المتحدة. سوف نفتقده بشدة"

وقدمت ستيفاني وليامز، خلال البيان خالص التعازي لأسرة الدكتور جبريل وإلى الشعب الليبي.

وفى وقت سابق نعى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، وفاة الدكتور محمود جبريل، رئيس الوزراء الليبى الأسبق، قائلا :" عمل المرحوم مخلصاً لبلاده ولشعبه".

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر : "فقدنا اليوم الصديق العزيز الدكتور محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق الذي وافاه الأجل في القاهرة. عمل المرحوم مخلصاً لبلاده ولشعبه. صادق العزاء والمواساة إلى أسرة المرحوم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة ويلهم أهله الصبر والسلوان."

 


محمود جبير

ليبيا

الامم المتحدة

ستيفانى وليامز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

المملكة المغربية تعلن تجاوزها الـ 1000 إصابة بفيروس كورونا ووفاة 70 حالة.

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

خبراء لـ"جارديان": الجينات الوراثية ربما تكون سبب وفيات الشباب بـ"كورونا"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

"كورونا ـ كوفيد".. أسماء المواليد الجدد فى عصر الفيروس "فيديو"

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة مبكرا يوم 19 بدلا من 23 أبريل

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

فيفا يوصى بتخفيض رواتب اللاعبين خلال فترة فيروس كورونا

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

إنفوجراف.. 10 نصائح للعمل والدراسة من المنزل

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

المتحدث باسم التنمية المحلية يحذر: استغلال كورونا يحولك لمحاكمة عسكرية

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إسرائيل إلى 8611 حالة ووفاة 51

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

تعصب حتى الموت.. شاهد اشتباك بين ألتراس برشلونة وإسبانيول داخل حجر صحى

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

خسائر كورونا تلاحق إمبراطورية ترامب.. فيديو

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

إنفوجراف.. دليل التأمين الصحى الشامل للتسوق الآمن لحماية نفسك من كورونا

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

انتهاء اليوم الثانى عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة