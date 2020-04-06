ذعر يسيطر على أهالى قرية شبرا النملة فى طنطا بسبب نعش نقل متوفية بكورونا

الغربية - عادل ضرة

نقلت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، النعش الخشبي الذي نُقلت فيه جثة سيدة مقيمة بقرية شبرا النملة مركز طنطا، والتي توفيت داخل مستشفى العزل بالإسكندرية، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إلى مستشفى كفر الزيات العام للاستفادة من النعش في نقل اي حالات وفاه اخرى.

وسيطرت حالة من الذعر على أهالى القرية بعد ترك النعش داخل الوحده الصحية بالقرية، الأمر الذي اثار خوف الأهالى خشية أن ينتشر الفيروس داخل القرية.

وعلى الفور كلف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجنة عاجله، للتوجه لمقر الوحدة الصحية، لتهدئة الاهالى وتعقيم الوحدة الصحية والنعش، ونقله لمستشفى كفر الزيات.

من جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، أن النعش لا يمثل اي خطورة على الصحة العامة ما أُشيع بالقرية، مشيرا أن الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي تتوفى داخل المستشفيات، يتم تغسيلها بمعرفة طاقم طبي بالمستشفى وفقا لدليل التحكم فى العدوي، ويتم تكفين الجثة فى كفن مخصص لذلك من 3طبقات، وغلق أي منافذ به، ثم بعد ذلك تُوضع الجثة بعد تكفينها فى كيس بلاستيكي، ثم كيس خارجي معقم وغير منفذ لأي سؤال، ويتم دفن الجثة به.

وأشار أنه فور تلقيه إشارة بقلق اهالى القرية من وجود العنش داخل الوحدة الصحية، تم على الفور إرسال فريق من الطب الوقائي لتطهير النعش والوحدة الصحية، لطمأنة الأهالى فقط، والتأكيد أن النعش لا يمثل أي خطورة نهائيا، وبعد ذلك تم نقل النعش لمستشفى كفر الزيات العام لاستخدامه الجثث في اي حالات وفاة.

من ناحيه اخرى قامت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، أمس الأحد بدفن جثمان محمود الزفتاوى 82 سنه بمقابر قرية الهياتم مركز المحلة، والذي توفي اليوم الأحد داخل مستشفى العزل بقها، بعد تدهور حالته الصحية عقب أصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتم دفن الجثمان بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وأدى عدد من أهالى القرية صلاة الجنازة عليه بالمقابر، وقامت الشرطة بتفريق المشيعون عقب الانتهاء من دفن الجثمان.



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