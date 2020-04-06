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داعية: يجوز شراء أجهزة الحجر الطبى من مال الزكاة للحفاظ على أرواح الناس

الإثنين، 06 أبريل 2020 12:36 م
داعية: يجوز شراء أجهزة الحجر الطبى من مال الزكاة للحفاظ على أرواح الناس جهاز تنفس صناعى - أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت

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قال الدكتور محمد الزغبى، الداعية الإسلامى، إنه يجوز شراء أجهزة الحجر الطبى من مال الزكاة لأن الحفاظ على النفس من الضرورات، التى يجوز بذل الزكاة فيها.

 

وطالب الداعية، فى تصريح خاص، بمراعاة وقف هذه الأجهزة على الفقراء والمساكين دون الأغنياء، لأن الزكاة من حق الفقراء، ولكن إذا عمت الجائحة -لا قدر الله تعالى- فيجوز استعمالها حينئذ للجميع، ولو كان فيهم أغنياء وغير المسلمين، لوجود المشقة.

 

وأكد الداعية، من القواعد المعروفة: المشقة تجلب التيسير، فتراعى الضوابط بقدر الإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم. وقال الداعية: المصريين أهل خير، وقد تلاحظ تكرار أسئلة حول هذا الأمر ما يؤكد حرص الناس على مساعدة بعضها البعض فى هذا الظرف ولا سيما مساعدة الدولة فى الحفاظ على أرواح الناس، لافتا ورود سؤال: هل يجوز شراء أنابيب أجهزة التنفس( الجهاز بـ 20 ألف جنيه ) من الزكاة وتقديمها لأماكن الحجر الصحي ومستشفيات الحميات. وطالب الداعية، العلماء بتوضيح هذا الأمر لتوجيه أهل الخير نحو هدف مهم لدعم معالجة المرضى فى ظل هذا الظرف الذى يرهق دول العالم.

 

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أكد أن دفع الهلاك عن النفس البشرية واجب، موضحا فى خاطرة دعوية له أن تحميل النفس فوق طاقتها أمر مرفوض، حيث اعتبر النبى من يواصلون الصيام باليومين عصاة، بينما كان يصوم لكنه كان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، وقد أكد أيضا أن الحفاظ على بناء الدولة من المقاصد الضرورية العامة التى لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.


محمد الزغبى

داعيه

كورونا

الحجر الطبى

اجهزه التنفس

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