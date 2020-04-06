خروج 6 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا من الحجر الصحي بقها

القليوبية إبراهيم سالم

احتفل أطقم الأطباء والتمريض بمستشفى العزل بقها، اليوم الإثنين، بشفاء 7 حالات بالمستشفى، وخروج 6 حالات جدد بعد أن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا المستجد،مع بقاء حالة واحدة لسيدة تم شفائها وذلك لصغر سن طفليها المصابان بالمستشفى، وسط فرحة عارمة من جميع العاملين بالمستشفى بمشاركة المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها بمحافظة القليوبية، والتى تقوم بمشاركة العاملين بالمستشفى بالتعقيم والتطهير بصفة يومية كإجراء احترازى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور نبيل قطب مدير مستشفى الحجر الصحى بقها بمحافظة القليوبية، إن الحالات التي تقرر خروجها اليوم بعد تمام شفائها وورود تقاير تفيد سلبية العينات الخاصة بهم هم، إيميل منسي 56 سنة، وأماني مرقس 58 سنة، والسيد إبراهيم حامد، واسطيفونسي سقراط، وأحمد محمد صبري بنها ، ورضا محمد سعد ، مشيرا إلى أنه توجد أم تم التأكد من سلبية حالتها لكن تم السماح لها بالتواجد بالمستشفى لتكون برفقة طفليها المصابان لصغر سنهما.

ومن ناحيته أكد الدكتور عماد عطا عطية مدرس مساعد الحالات الحرجة بمستشفى العزل، أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى حالتهم مستقرة، وأنه يتم عمل لهم مسح يومى لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى، موضحا أن المستشفى استقبلت اليوم 11 حالة جديدة ليتم وضعهم تحت الملاحظة الدورية من قبل الفريق الطبي والممرضين بالمستشفى.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.