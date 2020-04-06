حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمرسى مطروح والمحافظ يوجه بعدم التهاون

مطروح - حسن مشالي

نظم مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، حملة مكبرة، بالتعاون مع شرطة المرافق، لإزالة المخالفات وتعديات البناء، برئاسة اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح، أسفرت عن وقف أعمال البناء العشوائي والمخالف لــ 5 مباني، للبناء بدون ترخيص، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتحويلها إلى الجهة المختصة، في ظل قانون الطوارئ تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،لجميع رؤساء المدن بالمحافظة، بالتعامل بحسم مع أية محاولة للبناء المخالف، خاصة من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وشدد على ضرورة تكثيف الحملات والمرور لإزالة أية مخالفات فورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح،أن المخالفات التي تم ضبطها ووقفها،بمناطق خلف الإرسال التليفزيوني، في حي شرق، وفي شارع الجلاء بحي وسط المدينة، وذلك من خلال الحملة المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، بالتعامل بصورة حاسمة، مع التعديات والبناء المخالف، خاصة مع من يستغلون الظروف الراهنة، وتركيز مؤسسات الدولة على تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى ظل قانون الطوارئ، وسيتم تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية مع تكثيف الحملات من المحليات والمرور، والإزالة الفورية لأية مخالفة.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين، بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص خلال الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد وجهودها في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه لن يتم إغفال أية تجاوزات ويتم المرور علي الشوارع والأحياء السكنية، لرصد أية مخالفات وإزالة كافة أنواع إشغالات الطريق والمباني المخالفة، والتحفظ بكل حزم وقوة علي أية معدات البناء تعمل بدون ترخيص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إزالة للمباني المخالفة فورا .



حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمرسى مطروح (1)



حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمرسى مطروح (2)



حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمرسى مطروح (3)



حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمرسى مطروح (4)



حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمرسى مطروح (5)



حملة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمرسى مطروح (6)