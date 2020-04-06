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حملات نظافة وتطهير لشوارع مدينة المحلة أثناء حظر التجوال

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:56 م
حملات نظافة وتطهير لشوارع مدينة المحلة أثناء حظر التجوال جانب من حملات التطهير
الغربية - عادل ضرة

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شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير  ليلا ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345عزبة، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحماية المدنية.

وقامت الحملة باستكمال اعمال التطهير ليلا أثناء حظر التجوال بمنطقة  السبع بنات،  بمشاركة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، ومحمد متولي رئيس حي ثان المحلة، ولمياء خليفة نائب رئيس الحي، وأسفرت الحملات عن رفع كميات كبيرة من القمامة المتراكمة بالشوارع، وتطهير الشوارع والمحلات بالمطهرات.

يأتى ذلك فى إطار أكبر مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، لتطهير مدينة المحلة و58 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل ، والتى أطلقها النائب محمد كمال مرعى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى والمجتمع المدنى وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس مدينة، وعبد المجيد كامل رئيس جهاز تنمية وبناء القرية، وشريف العربي، وسعد نصر مدير اداره الرقابه والمتابعة بالمحافظة بمجلس المدينة، والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتم توزيع المواد المطهره والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش على الوحدات للبدء فى اعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل

 


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