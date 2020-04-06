اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 02:17 م
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حملات مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة فى مدينة السيح السعودية

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:05 م
حملات مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة فى مدينة السيح السعودية أرشيفية
وكالات

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نفذ مكتب العمل بالخرج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خلال الأيام الماضية حملات تفتيشية مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة فى أحياء مدينة السيح ، للتأكد من اتباع الشروط والتدابير والاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا " وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استهدفت الحملات التفتيشية التي ينفذها المكتب في مدن ومراكز وقرى الخرج جميع المنشآت التجارية ، لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.  


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