حملات مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة فى مدينة السيح السعودية

وكالات

نفذ مكتب العمل بالخرج التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خلال الأيام الماضية حملات تفتيشية مكثفة على مقرات سكن العمالة الوافدة فى أحياء مدينة السيح ، للتأكد من اتباع الشروط والتدابير والاحترازية للوقاية من "فيروس كورونا " وذلك بمشاركة فاعلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استهدفت الحملات التفتيشية التي ينفذها المكتب في مدن ومراكز وقرى الخرج جميع المنشآت التجارية ، لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.