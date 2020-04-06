اليوم السابع
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حملات لإيقاف البناء المخالف بالمعادى وحدائق القبة.. ومحافظ القاهرة يحذر المخالفين

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:18 م
حملات لإيقاف البناء المخالف بالمعادى وحدائق القبة.. ومحافظ القاهرة يحذر المخالفين حملات لإزالة الأبنية المخالفة بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على نوابه ورؤساء الأحياء بضرورة المراجعة المستمرة لأوضاع العقارات فى نطاق كل حى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها مع استمرار مراقبة أعمال البناء بالعاصمة للتصدى لأى محاولة قد يقوم بها المخالفون معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 
وفى هذا السياق نفذ حى المعادى صباح اليوم حملة تمكن خلالها من وقف أعمال مخالفة بالعقار رقم 19ب تقسيم الجمعيات بشارع مكة زهراء المعادى، وكذلك العقاررقم 19 شمكة زهراء المعادى.
 
كما نفذ حى حدائق القبة حملة لإيقاف أعمال بناء مخالف بالعقار رقم 22 شارع الصيرفى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وحذر محافظ القاهرة كل من تسول له نفسه استغلال الأزمات فى انتهاك القانون باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال أى مخالفة والتصدى بكل حسم لمخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.
 
وكانت مديرية التموين بالتعاون مع مباحث التموين تمكنت من ضبط مصنع لمستحضرات التجميل بالمنطقة الصناعية الأولى بحى 15 مايو لحيازته 7 طن كحول إيثيلى مجهول المصدر، كما تم ضبط مؤسسة لتجارة وتوريد المنظفات بحى البساتين لحيازتها 4200 لتر كلور مجهول المصدر بغرض البيع، وضبط شركة لتوزيع المطهرات بحى البساتين لحيازتها 4080 زجاجة ديتول، و15120 قطعة صابون ديتول مجهول المصدر وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير المحاضر وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
كما قامت إدارة الرقابة التجارية بالمديرية بشن عدة حملات بأحياء القاهرة المختلفة أسفرت عن ضبط 14 طن لحوم مجهولة المصدر، و7 طن دقيق مجهول المصدر، و10 طن ذرة مجروشة غير متوافر لها المستندات الدالة على حيازتها، بالإضافة إلى ضبط 625 كجم دجاج منتهية الصلاحية و3744 علبة تونة مجهولة المصدر، و19 طن أرز غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية.
 
حملات لإزالة الأبنية المخالفة بالقاهرة (2)
حملات لإزالة الأبنية المخالفة بالقاهرة 

حملات لإزالة الأبنية المخالفة بالقاهرة (3)
حملات لإزالة الأبنية المخالفة بالقاهرة 

حملات لإزالة الأبنية المخالفة بالقاهرة (4)
حملات لإزالة الأبنية المخالفة بالقاهرة 

حملات لإزالة الأبنية المخالفة بالقاهرة (1)
حملات لإزالة الأبنية المخالفة بالقاهرة 

 


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