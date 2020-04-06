اليوم السابع
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حملات تطهير للشوارع فى قنا لمكافحة انتشار فيروس كورونا.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:04 م
حملات تطهير للشوارع فى قنا لمكافحة انتشار فيروس كورونا.. صور فرع الهلال الأحمر ينظم حملات تطهير بمناطق ظهرت بها حالات إيجابية
قنا- وائل محمد

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع شباب فرع جمعية الهلال الأحمر المصرى بمحافظة قنا، برنامج لتعقيم الشوارع  تحت شعار "صحة تهمنا"، ونشر بوسترات توعية وذلك من أجل مجتمعات آمنة للمساهمة في كيفية التعرف علي طرق انتشار فيروس كورونا المستجد " Covid 19"، والأعراض المرتبطة بالفيروس وطرق وعوامل الحد من الإنتشار والوقاية من الفيروس.

فرع الهلال الأحمر بقنا ينظم حملات تطهير بمناطق ظهرت بها حالات إيجابية
 حملات تطهير بمناطق ظهرت بها حالات إيجابية

وقام أعضاء الهلال الاحمر بعمل حملات للتعقيم والتطهير لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة قنا بقيادة حسين الباز وكيل الوزارة، حيث تم العمل على تعقيم المناطق التى ظهرت بها حالات إيجابية بقنا، وتأتى حملات التعقيم وذلك ضمن خطة جمعية الهلال الأحمر المصري.

2 فرع الهلال الأحمر بقنا ينظم حملات تطهير بمناطق ظهرت بها حالات إيجابية
2 حملات تطهير بمناطق ظهرت بها حالات إيجابية

وقال حسين الباز وكيل مديرية التضامن الإجتماعى أن المديرية شكلت  فرق من المتطوعين من شباب الجامعة والهلال الأحمر للقيام بعمليات بحث وتقصى عن المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن فرق المنطوعين تأتى بالتنسيق مع  الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى لتقديم اوجه الدعم من كوادر وفرق بشرية لدعم مديرية الصحة فى مواجهة انتشار الفيروس من شباب الجامعات والهلال الأحمر للرصد والتقصى عن المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس.

3 فرع الهلال الأحمر بقنا ينظم حملات تطهير بمناطق ظهرت بها حالات إيجابية
3 حملات تطهير بمناطق ظهرت بها حالات إيجابية

وأكد الباز أن المتطوعين يقومون بحملات تعقيم ورش لبعض المنشأت بجانب فرق التوعية للمواطنين فى القرة وحثهم على عدم الخروج من المنزل لحصر تفشى فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخري وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.

4 فرع الهلال الأحمر بقنا ينظم حملات تطهير بمناطق ظهرت بها حالات إيجابية
حملات تطهير بمناطق ظهرت بها حالات إيجابية

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه.


الهلال الأحمر

حملات تطهير

فيروس كورونا

محافظة قنا

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