حصر وتسجيل بيانات أسر انتقلت من بورسعيد لشمال سيناء لاجراء الكشف الطبى لهم

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء،البدء فى تسجيل بيانات أسر انتقلت من بورسعيد لشمال سيناء،واستقرت بـ 3 قرى، لاجراء الكشف الطبى لهم.

وأوضح البيان ، أنه بناءا على توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، كلف محسن سالم ، رئيس مركز ومدينة بئر العبد ، ورؤساء الوحدات المحلية ، بحصر فورى لكل الأسر الوافدة من المحافظات المجاورة وخصوصا من بورسعيد.

وبحسب البيان،أن الأسر تركزت فى قرى رمانه وبالوظه والشيخ زايد ، والهدف من الحصر الكشف الطبى الفورى على هذه الأسر بالتنسيق مع الإدارة الصحية ببئر العبد،وتم التنسيق مع كافة الأجهزه المعنيه للحد من توافد هذه الأسر حفاظا على سلامة المواطنين فى مركز بئر العبد.

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، مطالبته الأهالى من سكان القرى والمدينة بمساعدته فى الوصول إلى أسر جديدة بدأت الوصول لهذه الأماكن قادمة من محافظات مجاورة، لإتخاذ اللازم صحيا واحترازاً من انتقال فيروس كورونا ، الذى لم تسجل محافظة شمال سيناء أى إصابات به حتى اليوم.

وقال "محسن سالم "، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، موجها نداء للأهالى "ايمانا منا بدوركم الفاعل،وحرصنا جميعا على ضرورة تكاتف كافة الاجهزة التنفيذية والشعبية والمواطنين للخروج بسلام من هذه المحنة التى أصابت العالم بأسره وباء فيروس كورونا وما يشكله من خطورة على حياة المواطنيين، ومحافظة شمال سيناء حتى الآن خالية من هذا الوباء، ضرورة التواصل مع مجلس مدينة بئر العبد على رقم 0683540014 لسكان المدينة ".

أضاف أنه بالنسبة للقرى، يمكنهم التواصل مع رئيس القرية للإبلاغ فى حالة قدوم أسر من محافظات مجاورة قريبا للاقامة بالمدينة او القري، وتحديد محل اقامتها لسرعة اتخاذ الإجراءات الصحية العاجلة بالتنسيق مع الإدارة الصحية للتأكد من سلامتها حفاظا على سلامة المواطنين.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، انه تفقد عملية الفحص التى تتم على مدخل محافظة شمال سيناء للمسافرين القادمين للمحافظة عند نقطة كمين بالوظة على مدخل المحافظة الغربى، للتأكد من سير العمل والتشديد على ضرورة الفحص واتخاذ الاجراءات الطبية لأى حالة اشتباه.

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية صحة شمال سيناء ان فرق المراقبين الصحيين يتواجدون بكثافة لفحص كافة الحالات إلى جانب فرق الحجر الصحى والطب الوقائى.

تسجيل الأسر الوافدة من بورسعيد لشمال سيناء

تسجيل الأسر الوافدة من بورسعيد لشمال سيناء

تسجيل الأسر الوافدة من بورسعيد لشمال سيناء

تسجيل الأسر الوافدة من بورسعيد لشمال سيناء