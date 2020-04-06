اليوم السابع
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حصاد 192303 فدان قمح منزرعة على مستوى مراكز الوادى الجديد.. صور

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:08 م
حصاد 192303 فدان قمح منزرعة على مستوى مراكز الوادى الجديد.. صور المهندس إسماعيل رضون وكيل زراعة الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن بدء الحصاد لـ192303 فدان قمح منزرعة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة ومنطقة شرق العوينات.

 

وأكد إسماعيل، التنسيق مع قطاع التعاون الزراعى والتموين لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع تولى الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة تسلم محصول القمح من المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى.

 

وأشار إسماعيل، إلى أن قطاع التموين يتولى توفير كميات السولار اللازمة لمعدات الحصاد فى ظل اعتماد المزارعين على آلات الحصاد والماكينات الحديثة والتخلى عن طرق الحصاد اليدوية القديمة الأمر الذى يساهم في سرعة الحصاد وتوفير النفقات لدى المزارعين.

 

وكان محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، كلف الجهاز التنفيذي والقطاع الزراعى، بحصر المزارعين الذين نجحوا في زراعة تقاوى القمح " سدس 14" بعد تحقيقها إنتاجية 15 إردب قمح للفدان الواحد بهدف تعميم تجربة زراعة هذه التجربة على مستوى المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة أول أمس، ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، لمزرعة قمح نموذجية بقريه "أسمنت" بالداخلة، وذلك للاطمئنان على زراعات القمح بالمحافظة والتي يتزامن حاليا بدء موسم حصادها.

 

وكلف الزملوط،  صندوق استصلاح الأراضي بشراء المحاصيل المنزرعة بهذه التقاوي والتنسيق مع وزاره الزراعة لاستلامها، وذلك للتيسير على الفلاحين في تسويق محاصيلهم.

حصاد القمح بالوادى الجديد (3)
حصاد القمح بالوادى الجديد 

 

حصاد القمح بالوادى الجديد (4)
حصاد القمح بالوادى الجديد 
حصاد القمح بالوادى الجديد (5)
حصاد القمح بالوادى الجديد 

 


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