حزب الشعب الجمهورى يقترح بيع إحدى طائرات أردوغان لتوفير المساعدات للمواطنين

كتب مصطفى عنبر

قال نائب حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول ، أيكوت إردوغدو ، إنه إذا تم بيع واحدة من 13 طائرة للرئيس رجب طيب أردوغان ، يمكن توزيع 40 قناعًا أو 4 زجاجات من كولونيا لكل مواطن.

وقدم نائب حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول أيكوت إردوغو اقتراحًا لتغطية تكلفة المساعدة للمواطنين لمكافحة وباء فيروس كورونا. وفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة يانى تشاغ التركية.

وقال أردوغدو ، أنه إذا تم بيع واحدة من 13 طائرة للرئيس رجب طيب أردوغان ، يمكن توزيع 40 قناعًا أو 4 زجاجات من الكولونيا على الجميع.

من جهة أخرى ، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه إن حصيلة حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19 زادت 73 إلى 574 حالة، كما ارتفعت حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب للمرض، 3135 ليصل إجماليها في تركيا إلى 27 ألفا و69 حالة إصابة.

وأضاف الوزير أنه تم إجراء 20 ألفا و65 فحصا لمن يشتبه أنهم مرضى بكوفيد-19 في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.