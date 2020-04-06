حاكم نيويورك يمدد الإغلاق الشامل للولاية حتى 29 أبريل بسبب كورونا

كتب كامل كامل

مدد حاكم نيويورك أندرو كومو الاثنين الإغلاق الشامل، في الولاية التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حتى آخر الشهر، حسبما جاء في قناة الحرة الأمريكية.

وقال كومو إن معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في نيويورك "ثابت" منذ يومين، لكنه أعلن تمديد إغلاق المدارس والأعمال التجارية غير الأساسية حتى 29 أبريل، مشددا على أن "الوقت الحالي غير مناسب للتراخي".

وفي نبرة أكثر تفاؤلا بعد التصريحات والتحذيرات من أن الولايات المتحدة أمامها أيام قاسية، مع توقع أن يشهد الأسبوع القادم ذروة كوفيد-19، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، "إن هناك نورا في نهاية النفق".

وكتب في تغريدة صباحية: "نور في نهاية النفق!"، مجددا ما قاله الأحد خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول كورونا الذي يعقده مع فريقه المكلف بمكافحة الفيروس.

فبعد أن حذر ترامب يومي الجمعة والسبت، من أن البلاد تدخل "مرحلة ستكون مروعة فعلا"، متوقعا أن يكون هذا الأسبوع الأصعب، إضافة إلى وفاة الكثيرين، قال الأحد إن تراجع أعداد الوفيات في نيويورك لأول مرة "أمر يخفف على المستشفيات، وربما هذه علامة ومؤشر جيد"، وأضاف "بدأنا نرى النور في نهاية النفق".

وبلغت الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة حتى صباح الاثنين، أكثر من 337971 وسجلت 9654 وفاة بينها 3048 في مدينة نيويورك.