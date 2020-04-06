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جنرال موتورز تتوقع إنتاج 1.5 مليون قناع طبى شهريا لمكافحة كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:47 م
جنرال موتورز تتوقع إنتاج 1.5 مليون قناع طبى شهريا لمكافحة كورونا جنرال موتورز
كتبت نهال طارق

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قالت شبكة سى إن بى سى الأمريكية إن عملاق صناعة السيارات جنرال موتورز تعمل على تشجيع وتمكين مورديها للمساعدة فى إنتاج أقنعة الوجه الطبية لعاملى الرعاية الصحية المتواجدين الخطوط الأمامية خلال أزمة كورونا.

وفى مذكرة للموردين قال شيلبان أمين، نائب رئيس جنرال موتورز لسلسلة الشراء والإمداد العالمية، إنه يجعل خطة الشركة لتصنيع أقنعة الوجه والمعدات الوقائية متاحة لأى شركة ستنضم إلى الحملة.

وقال في الرسالة التى حصلت عليها CNBC: "هدفنا النهائى هو توفير المزيد من الأقنعة للأشخاص الذين هم فى أمس الحاجة إليها، لقد أدركنا أنه سيكون له نتائج عكسية إذا تنافس جنرال موتورز - أو أى مصنع آخر - على الإمدادات مع شركات الأقنعة الطبية الحالية، ومن خلال إتاحة عمليات إنتاج جنرال موتورز لقاعدة التوريد العالمية الخاصة بنا، نأمل فى تسهيل جهود الشركات الأخرى لجلب المزيد من المواد والمزيد من المعدات والمزيد من أقنعة الوجه للمجتمع".

وقالت مصادر رسمية من الشركة إنها ستعمل على توفير تفاصيل عملية التصنيع عن المواد والمعدات والعمليات، وكل ما يحتاج الموردون إلى معرفته لزيادة خطوط الإنتاج الخاصة بهم وقال إن الرسالة تم إرسالها إلى 600 مورد.

واستعدت جنرال موتورز بسرعة وبدأت في اختبار إنتاج أقنعة الوجه من المستوى الأول الأسبوع الماضي في أحد مصانعها في ديترويت الامريكية، ومن المتوقع أن يبدأ نحو 24 موظفاً متطوعاً من عمال السيارات المتحدة في إنتاج الأقنعة.

وتتوقع جنرال موتورز أن يكون لديها 20 ألف قناع جاهزة للتسليم بحلول الأربعاء، وبمجرد تشغيل الخط بأقصى سرعة سيكون قادرًا على إنتاج ما يصل إلى 50000 قناع يوميًا أو ما يصل إلى 1.5 مليون قناع في الشهر.

ووفقا للتقرير قالت الشركة إن الأمر استغرق الفريق الذي يعمل على إنتاج الأقنعة ما يقرب من أسبوع لتحويل فكرة الإنتاج إلى حقيقة وقد طُلب من أكثر من 30 مهندسًا ومصمم ومشتري وعضو في فريق التصنيع المساعدة في تطوير المنتجات ، وتحديد مصادر المواد والمعدات ، وتخطيط عملية الإنتاج.

إنتاج القناع هو أحد الجهود التي يبذلها صانعو السيارات للمساعدة في إنتاج معدات الحماية الشخصية وسط ازمة كورونا، كما دخلت جنرال موتورز في شراكة مع شركة Ventec Life Systems لبناء أجهزة تنفس صناعي للعناية الحرجة في أحد مصانع مكوناتها في إنديانا.

كما أعلنت شركة Ford Motor و Fiat Chrysler وآخرون عن مبادرات لمساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية.


الولايات المتحدة

جنرال موتورز

فورد

ازمة كورونا

ديترويت

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