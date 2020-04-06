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جامع ومدرسة السلطان برقوق رابع موقع أثرى تفتحه السياحة للزيارة الافتراضية

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:00 م
جامع ومدرسة السلطان برقوق رابع موقع أثرى تفتحه السياحة للزيارة الافتراضية شارع المعز
كتبت آمال رسلان

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أطلقت وزارة السياحة والآثار زيارة افتراضية جديدة، داخل أثر إسلامى هام هو جامع ومدرسة السلطان برقوق بشارع المعز، على مواقعها الرسمية على شبكة الإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وموقع Experience Egypt، فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت.

وقبل أن تقوم بزيارة المسجد افتراضيا والاستمتاع بنقوش جدرانه، نرصد أبرز المعلومات عن بنائه وتاريخه:

1. تقع في شارع المعز لدين الله الفاطمي، وتعد تلك المنشأة أول المنشآت المعمارية في دولة المماليك الجراكسة.

2. أنشأها السلطان الظاهر برقوق أول ملوك دولة المماليك الجراكسة فيما بين عامي786 – 788هـ وتعرف باسم المدرسة الظاهرية.

3. وتتوسط هذه المدرسة أحد أكبر مجموعات التراث المعماري في العالم.

4. أوصى أن يدفن تحت أقدام مشايخ مدرسته بشارع المعز؛ وهما الشيخ البجائي والصيرمي، وأن يبنى عليهم قبة يلحق بها خانقاه.

5. وهو ما نفذه ابنه السلطان الناصر فرج، وكان موضعها قبل الإنشاء ما يعرف بخان الزكاة.

6. وكانت تدرس بالمدرسة المذاهب الفقهية الأربعة وعلوم التفسير والحديث والقراءات، وهي عبارة عن فناء مكشوف يتوسطه فسقية للوضوء يحيطه أربعة إيوانات.

7. وتتضمن قبة لدفن السلطان، وخانقاه لإعاشة المتصوفة، ومئذنة تقع على يمين المدخل الرئيسي للمجموعة.

8. وتعكس المجموعة المعمارية للسلطان برقوق أجمل العناصر الزخرفية الخشبية والرخامية والمعدنية والجصية والزجاجية الملونة في الفن المملوكي.

9. وأبرز معالمها السقف الخشبي لإيوان الصلاة الذي يعد من أروع نماذج زخرفة الأسقف الخشبية بالعمائر الإسلامية في مدينة القاهرة برسومه النباتية والهندسية والكتابية المنفذة بطريقتي التلوين والتذهيب.

10. ويعلو واجهة المدخل مئذنة وقبة تم تجديدها عن طريق لجنة حفظ الآثار العربية سنة 1310هـ/ 1892م.

11. وتتميز بنقوش كتابية بخط النسخ من آيات قرآنية واسم المنشىء وتاريخ الإنشاء، والتكسيات الرخامية الملونة وسقف إيوان القبلة بزخارفه الرائعة.


شارع المعز

الاثار

زيارة افتراضية

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اخبار اليوم

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