جامعة سوهاج تصمم جهاز لتعقيم الأفراد ضد فيروس كورونا ..صور

سوهاج محمود مقبول

صممت جامعة سوهاج جهاز للتعقيم والتطهير للمترددين على الجامعة يوميا سواء كان عاملين أو غيرهم والذى يعمل آليا وعلى مدار الساعة للحد من انتشار فيروس "كرونا المستجد" وسوف يتم تعميم الأجهزة بالجامعة الجديدة صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وقال رئيس الجامعة إن الجهاز يستخدم في تعقيم الأجسام الحيوية التي تنفذ من خلاله، الفيروسات التي تكون عالقة بالملابس لفترات طويلة حسبما أفادت التقارير البحثية، ومنها فيروس "كرونا المستجد"، موضحاً أن التعقيم يشمل كافة انحاء الجسم من قمة الرأس حتى أسفل القدمين بما تحتويه من ملابس ومتعلقات شخصية، وذلك للحفاظ على سلامة جميع منتسبي الجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عمر الحادي بقسم الكيماء العضوية أن الجهاز من انتاج وحدة الوقاية بالجامعة ويستخدم فيه بعض المعقمات ومقللات التوتر السطحي بنسب لا تتجاوز 0.1% منها "صوديوم هيبوكلوريت"، مشيراً الى أن تلك المواد ليس لها آثار جانبية ضارة على الجلد أو الملابس والجهاز تم تثبيته على البوابة الرئيسية للحرم الجامعي القديم وجاري تعميم الجهاز على كافة المداخل الرئيسية بالحرمين القديم والجديد.

يذكر أن جامعة سوهاج بثت فيديو تحدث فيه عن الفرق بين فيروس الكرونا وبين نزلة البرد العادية وما هى الأعراض الخاصة بالكرونا وطرق الوقاية ومتى نرتدى الكمامة وما هى الإجراءات الإحترازية الخاصة التى يجب أتباعها.

وأوضح حمدى سعد أنه لا صوت يعلو على صوت كورونا وماذا نفعل وكيفى نحمى أنفسنا وما هى الأعراض فى البداية سوف أتحدث عن أمرين الامر الأول أنه لو أنا شخص طبيعى ومعنديش مشاكل ومفيش حد عندى مصاب الامر يكون طبيعى أذهب إلى عملى أتجنب الزحام أتجنب الأماكن المغلقة ولا ألمس الأشباء ولا أحتك بمناطق الزحام وبالنسبة للمسك ممكن ألبس ماسك من أى نوع لوفيه زحام .

الأمر الثانى لو عندى دور برد أخد الأدوية العادية وأتجنب البروفين والكيتوفان والفولتارين والكتافلام المسموح به وامن حاجه البارستامول وبمشتقاته طالما لم نتعرض لأحد مصاب أو مشكوك فى إصابته بكورنا.

و لو تعرضت لأحد ماذا أفعل لوشعرت بحكة ارتفاع درجة الحرارة كرشة نفس عرق شديد يجب على الفورالإتصال بــ 105 وطلب الخدمة الطبية والوضع مطمئن وبلاش الذعر الشديد ونصيحتى من يصاب ببرد عادى يأخذ العلاج ويجب الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية والاحسن التزام البيت.