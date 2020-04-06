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جامعة سعودية تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:24 م
جامعة سعودية تطلق مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد جامعة بيشة السعودية
وكالات

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أطلقت جامعة بيشة ممثلة بكلية الطب ومركز الخدمات الطبية الجامعى بالمملكة العربية السعودية، اليوم، مبادرة لتقديم الاستشارات الطبية عن بعد في مختلف التخصصات، ضمن برامج المسؤولية المجتمعية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال عميد كلية الطب الدكتور مشبب بن عائض الغامدى، إن المبادرة تأتى فى إطار الجهود الوطنية الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بتقليل زيارات المرضى وذويهم للمستشفيات والمراكز الصحية. مضيفاً أنه تم تخصيص فرق طبية تعمل على مدار الساعة لخدمة الراغبين في الحصول على استشارات صحية في مختلف التخصصات تشمل: (أمراض الطب الباطني، طب الأسرة، أمراض الضغط والسكري، أمراض القلب والشرايين، طب الأطفال والمواليد، الجراحة العامة وجراحة الغدد والثدي، أمراض الروماتيزم والتهاب المفاصل، الأمراض الجلدية، الأمراض النفسية).

وأوضح أن التواصل يتم عن طريق خدمة الواتس آب على الرقم: 0176238180 أو عن طريق الرابط التالي: https://wa.me/966176238180


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