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جامعة بنى سويف: شائعات إجبار الطلاب على شراء الكتب افتراءات كاذبة

الإثنين، 06 أبريل 2020 01:55 م
جامعة بنى سويف: شائعات إجبار الطلاب على شراء الكتب افتراءات كاذبة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أصدرت جامعة بنى سويف ، بيانا ردا على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى من إجبار أعضاء هيئة التدريس لطلاب الجامعة على شراء الكتاب الجامعى وتهديدهم للطلاب بالرسوب فى حالة عدم شراء الكتاب الجامعى.

وحسب بيان لجامعة بنى سويف،فإن إدارة الجامعة ورئيسها يرفضون رفضا تاما مثل هذه الافتراءات ومحاولة التقليل من الجهد الذى يبذله أعضاء هيئة التدريس ، وإدارة الجامعة ورئيسها فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد .

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، أنه بالنسبة لسعر الكتاب الجامعى فإن الجامعة تؤكد على أن الأستاذ لا يترك له تحديد سعر الكتاب ، وإنما يتم ذلك من خلال لجنة تشكل فى بداية العام الجامعى برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، تتولى تحديد سعر الكتاب الجامعى لمن يرغب شرائه من الطلاب وأن أى دار نشر تخالف هذا التسعير يلغى التعاقد معها وأن أى أستاذ يخالف ذلك يتم إحالته للتحقيق مع التزامه برد فرق السعر الى الطالب. 

وأضاف رئيس جامعة بنى سويف ان جميع اساتذة الجامعة يؤدون محاضراتهم للطلاب عبر الوسائل الالكترونية , سواء كانت محاضرات صوتية أو مصورة أو عن طريق باور بوينت ، مشيرا إلى ان مجلس الجامعة قد اتخذ العديد من الاجراءات بما فى ذلك إلغاء أعمال السنة وامتحانات الميد تيرم واضافة درجاتها الى امتحان الفصل الدراسى الثانى .


وتابع بيان جامعة بنى سويف: فى ضوء ما تقدم فان التساؤل هو هل من الممكن تصور عقليا ومنطقيا اجبار الطلاب على شراء الكتاب , فى حين ان الاستاذ يتيح لهم هذا الكتاب عبر الوسائل الالكترونية المسموعة او المرئية او المقروءة بالاضافة الى الغاء اعمال السنة وامتحانات الميدتيرم وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن رئيس الجامعة يؤكد على أن الجامعة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت فى حقه ذلك .

 وتابع البيان : ان جامعة بنى سويف ورئيسها يهيبون بالجميع تحرى الدقة فى كل ماينشر وعدم الانسياق وراء الاشاعات تجنبا لاحداث البلبلة وتكدير صفو المجتمع فى ظل الظروف الاستثنائية العصيبة التى يمر بها المجتمع الدولى باسره.


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