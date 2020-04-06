اليوم السابع
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جامعة المنصورة تعقد اجتماعا مع مديرية الصحة لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:14 م
جامعة المنصورة تعقد اجتماعا مع مديرية الصحة لمواجهة فيروس كورونا جانب من الاجتماع
الدقهلية - شريف الديب

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عقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، اجتماعا مع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، لمناقشة تنسيق العمل فى الفترة المقبلة، بين مديرية الصحة بالدقهلية والمستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حضر الاجتماع الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور وليد ابو سمرة مدير مركز العيون ومحمد ابو النصر مدير عام المدن الجامعية.

وشدد رئيس الجامعة خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بكل المستشفيات والمراكز الطبية، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة لتقديم المساعدة فى علاج حالات الاصابة بفيروس كرونا .

وأكد الدكتور محمد حجازي على جاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لمعاونة مستشفيات وزارة الصحة، كما تم تدريب جميع أطقم الأطباء والمختصين على كيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها وحالات الإصابة، بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية والأجهزة وكافة المستلزمات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة .

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكى أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، بالإضافة الى التنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، وهناك جهود مكثفة من جميع الجهات للتعاون من اجل مواجهة انتشار فيروس كورونا .

وقد صرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة قامت بإنتاج مستلزمات الوقاية الشخصية ذاتيا، لتوفير مخزون استراتيجى وكميات كافية من أدوات ومستلزمات  الوقاية للفرق الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية.

وتم عمل خطوط إنتاج  للكمامات الطبية "الماسكات" والبدل الخاصة بمكافحة العدوى، وبدل العمليات "الجاونات" وأغطية الرأس "أوفر هيد" نظرا للاستهلاك المتزايد حاليا بالمستشفيات، وكل القطاعات وتوفير مخزون لسد العجز حال الاحتياج إليه، وتم إنشاء 4 خطوط إنتاج تقوم حاليا بإنتاج ماسكات الوجه وبدل الوقاية" لتوفير مستلزمات الوقاية الشخصية للفرق الطبية بالمستشفيات بمواصفات طبية عالية الجودة  ويتم تعقيمها  طبقا لمعايير التعقيم والأمان و خط انتاج وحدة التفصيل بالمدن الجامعية، مستشفى الجامعة الرئيسي، مركز الأورام، مستشفى الأطفال.

وذلك فى إطار الخطة الاحترازية التى تتخذها جامعة المنصورة للوقاية من انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرص الجامعة لدعم التدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأمين وحماية أفراد المنظومة الطبية وطاقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية واتباع أعلى معايير الجودة والتعقيم.


الدقهلية

جامعة المنصورة

أخبار الجامعات

محافظة الدقهلية

فيروس كورونا

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