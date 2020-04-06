اليوم السابع
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لحين انتهاء فترة الحضانة

جامعة أسوان:نقل المخالطين للحالات المصابة لأماكن معقمة

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:44 م
جامعة أسوان:نقل المخالطين للحالات المصابة لأماكن معقمة رئيس الجامعة
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، في تصريحات صحفية بعد اتخاذ قرار تعليق العمل بالاستقبال العام بالمستشفي الجامعي لمدة 24 ساعة  تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للمخالطين للمريضة المصابة بفيروس كورونا ،وتم تحويلهم الي أماكن خاصة معقمة، لحين الانتهاء من فترة الحضانة ، وظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم حرصا علي سلامتهم ،والعمل علي منع نقل العدوي إلي غيرهم ،وذلك ضمن  الإجراءات الاحترازية والوقائية ،التي قامت بها إدارة الجامعة والمستشفي الجامعي بأسوان.

وأضاف الدكتور عبدالله العبيدي مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان، أنه ليس هناك حالات اشتباه بالمستشفي الجامعي  بالإصابة بفيروس كورونا ،ولكن يوجد مخالطين  ويبلغ عددهم38 منهم 33 تمريض و5 أطباء، وتم عزلهم باحدي استراحات الجامعة.

كان قد قرر الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان تعليق العمل بقسم الاستقبال العام بمستشفى أسوان الجامعي ،وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان والقيام بتحويل المترددين من المرضى إلي مستشفى التأمين الصحي بعد ظهور حالة كورونا .

وقد تم تعقيم جميع أماكن تواجد الحالة المريضة وحصر المخالطين لها من الأطقم الطبية مع إجراء الفحوصات اللازمة لهم وعزل المخالطين لحين ظهور نتائج التحاليل  .

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية أن مستشفي أسوان الجامعي استقبلت أمس حالة لسيدة مسنة تدعى "س.ا.م"  مقيمة بأسوان، تعانى من الإصابة بغيبوبة سكر والتهاب رئوى وتم حجزها بالمستشفى وبعد أخذ عينات من السيدة تبين إيجابية الحالة وإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة وتوفيت هناك.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، أنه على الفور تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والقيام بأعمال تطهير وتعقيم للمكان وعزل الطاقم الطبى المتعامل مع الحالة لحين ظهور نتائج تحاليلهم الطبية، وإغلاق قسم الاستقبال والعناية المركزة بمستشفي أسوان الجامعي مؤقتا لمدة 24 ساعة حتى يتم الانتهاء من هذه الإجراءات الوقائية، مع تحويل أى حالات جديدة لمستشفى التأمين الصحى، وذلك بالتنسيق مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة 

 


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