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توقيع الكشف الحراري على عمال 128 منشأة صناعية بالعاشر والصالحية وبلبيس

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:22 م
توقيع الكشف الحراري على عمال 128 منشأة صناعية بالعاشر والصالحية وبلبيس الكشف الحرارى - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة بالشرقية ، أنه تم إجراء الكشف الحراري على العاملين بعدد 128 منشأة صناعية بمدن " العاشر من رمضان - فاقوس - بلبيس - الصالحية" ، بالإضافة إلى قيام إدارات الصحة والسلامة المهنية بها باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بجانب رش وتعقيم المكاتب والأقسام والآلات وخطوط الانتاج وو توزيع مهمات الوقايه من العدوي بالفيروس علي جميع العاملين بها.

وشدد على متابعة الإجراءات التى اتخذتها المنشآت الصناعية بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره مع إلزام اصحاب المنشآت الصناعية باجراء الكشف الحراري علي جميع العاملين بها وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من الفيروس.
 
يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين.

 


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