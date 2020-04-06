توقيع الكشف الحراري على عمال 128 منشأة صناعية بالعاشر والصالحية وبلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

أكد مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة بالشرقية ، أنه تم إجراء الكشف الحراري على العاملين بعدد 128 منشأة صناعية بمدن " العاشر من رمضان - فاقوس - بلبيس - الصالحية" ، بالإضافة إلى قيام إدارات الصحة والسلامة المهنية بها باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بجانب رش وتعقيم المكاتب والأقسام والآلات وخطوط الانتاج وو توزيع مهمات الوقايه من العدوي بالفيروس علي جميع العاملين بها.