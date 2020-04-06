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توفير فرص عمل فى شركات استثمارية بالوادى الجديد برواتب مجزية

الإثنين، 06 أبريل 2020 08:00 ص
توفير فرص عمل فى شركات استثمارية بالوادى الجديد برواتب مجزية محافظ الوادى الجديد اللواء محمد الزملوط
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تسعى جاهده لتوفير أكبر قدر من فرص العمل المناسبة للعمالة الغير منتظمة، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات الاستثمارية بالمحافظة، وخاصة فى منطقة شرق العوينات والفرافرة حيث جرى الإعلان مؤخرا عن عدد من فرص العمل بإحدى الشركات الزراعية براتب شهرى يصل إلى حوالى 4 آلاف جنيه وجارى التنسيق وتلقى أوراق المتقدمين لتلك الوظائف.

الاعلان عن فرص عمل بشركات فى شرق العوينات (1)
الاعلان عن فرص عمل بشركات فى شرق العوينات 

وأضاف الزملوط أنه طرح مبادرة بالتسيق مع وزارة الصحة من أجل منع العمالة الوافدة من التحرك فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد ومنع عدوى فيروس كورونا، وذلك بالبقاء فى العمل لمدة شهر كامل دون المغادرة إلى محال إقامتهم مع توفير كافة الظروف المناسبة للبقاء فى العمل وعدم حدوث تكدس بين العمل فى كل الشركات .

الاعلان عن فرص عمل بشركات فى شرق العوينات (2)

وكانت مديرية القوى العاملة بالمحافظة أعلنت عن تسجيل 3043 شخص على مستوى مراكز وقرى المحافظة، ضمن العمالة الغير منتظمة على موقع وزارة القوى العاملة، حيث تم توفير مبلغ 1521200جنيها، بواقع 500 جنيها لكل عامل ضمن العمالة الغير منتظمة التي تم تسجيلها حتى الآن، ويجرى صرف المستحقات حتى يوم 24 أبريل المقبل ، كما أنه جاري تسجيل باقي أسماء العمالة الغير منتظمة.

وكانت مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة نفذت حملات تفتيش لمتابعة إجراءات الصحة المهنية والوقاية من فيروس "كورونا" بمقر سنترال مدينة الخارجة.

 

 


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