توزيع ألف كمامة على عمال النظافة بمدينة الشهداء فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس مجدى رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، بأنه تم توزيع ألف كمامه على عمال النظافة كافة أثناء تأديتهم لمهامهم الميدانية للحفاظ على سلامتهم وتمكينهم من القيام بنظافة شوارع المدينة على الوجه الأكمل بمساهمة أحد المواطنين مؤكدا أننا نعمل على صحة وسلامة الجميع ونحرص على تحقيق السلامة لهم فى كل التغيرات المناخية ،بناءا على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد ابوليمون محافظ المنوفية .

وشدد رئيس مركز ومدينة الشهداء على ضرورة إرتداء عمال منظومة النظافة للكمامات والجوانتيات الطبية اثناء ممارسة أعمال جمع القمامة وذلك حرصا على صحتهم وسلامتهم .

وأوضح رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وطبقا لخطة الدولة الشاملة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين مشيدًا بدور المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية فى مواجهة فيروس كورونا من خلال حملات التطهير والتوعية وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات، مؤكدًا على ضرورة تضافر جميع الجهود من المجتمع المدنى بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة لتحقيق الصالح العام .

وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف والصحى عن توفير 1000 لتر كلور خام لتطهير شوارع مدينة سرس الليان بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان ،وذلك فى إطار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة وتنفيذاً لتعليمات معالى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

وشملت عملية التطهير المناطق التى ظهرت بها الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد بشارع المحطة الشرقى والمجلس المحلى القديم بمدينة سرس الليان كما تم تطهير شارع البوسطة وشارع مدرسة عبده حمزه وشارع مدرسة الزهراء وشارع المدارس وشارع التأمينات وشارع الكنيسة شارع مندرة الناحية البحرية وشارع المحطة الرئيسى والشوارع الجانبية من شارع المدارس باستخدام النافورى الخاص بالشركة.

وأضاف، حفاظاً على صحة العاملين واتخاذ كافة التدابير الوقائية لهم تم تطهير محطات المياه بالبلاد التى ظهرت بها حالات إيجابية لفيروس كورونا وتوزيع كمامات على العاملين بمحطات (شرانيس -كفور الرمل - اشليم ) بالإضافة إلى تطهير محطة أجهور الرمل ومبنى مدرسه مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفيه بقويسنا.



