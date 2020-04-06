اليوم السابع
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تواصل مرئى عن بُعد بين نزلاء إصلاحية دبى وذويهم

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:13 م
تواصل مرئى عن بُعد بين نزلاء إصلاحية دبى وذويهم تواصل عن بعد - أرشيفية
وكالات

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أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية فى دبى، خدمة التواصل المرئى عن بعد بين نزلاء المنشآت العقابية وذويهم داخل الدولة وخارجها، بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبى الفريق عبدالله خليفة المرى.

ووفقا لصحيفة الرؤية الإماراتية، أكد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية العميد علي الشمالى، إطلاق الخدمة كمبادرة إنسانية لنزلائها تهدف إلى تمكينهم من التواصل الدائم مع عائلاتهم، سواء داخل الدولة أو خارجها، بما يحقق مبدأ التباعد الجسدي والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي دعت إليها حكومة دبي فى ظل الأزمة العالمية الراهنة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة تحمي الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الشمالى، شرطة دبي حرصت على توفير الدعم اللوجستى بالكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعى، موضحاً أن آلية عمل الخدمة تتم من خلال تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ويتمكن بذلك النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الإلكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.  


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