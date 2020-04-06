اليوم السابع
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تكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وفض الأسواق العشوائية غرب الإسكندرية

الإثنين، 06 أبريل 2020 07:59 م
تكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا وفض الأسواق العشوائية غرب الإسكندرية حى العامرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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كثف حى العامرية ثان من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، ووفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعد حى العامرية من الأحياء النائية التى تقع على أطراف المحافظة.

وقد شن حى العامرية ثان عدة حملات للتطهير، تنفيذا لتعليمات محمد عبد الله رئيس حى العامرية ثان التشديد بتكثيف حملات التطهير تجنبا لانتشار الفيروس، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بشن حملة تطهير بنطاق الحى لتجنب انتشار فيروس كورونا بالرش بجهاز الرزاز الجامبو، وتم التطهير من أول كوبرى العامرية وموقف السيارات والبنك الأهلى والحي بالكامل، تطهير منطقة الهوارية وتطهير الوحدة الصحية.

كما تم فض الأسواق العشوائية بقرى مريوط للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قامت إدارة إشغال الطريق بالحي ووحدة الإزالة ورئيس القطاع ، بحملة لمتابعة الأسواق بنطاق الحي ومدى الالتزام بالإغلاق وفقا لقرار الحظر الكلى وتم فض ورفع الأسواق المخالفة ومنها سوق قرية اليمن، سوق بقرية أبو بكر.

وقد أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، تعليماته إلى رؤساء الأحياء بالتواجد داخل الأسواق والتنبيه عليهم باستخدام المكبرات الصوتية لتوعية المواطنين.

كما شدد على الباعة بالأسواق بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين علي الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لا بد من اتخاذ الإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة.

على الصعيد ذاته، قام اللواء محمد الشريف بجولة تفقدية على طول الكورنيش لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات. مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين، ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش.

 

اعمال التطهير
اعمال التطهير

 

فض الاسواق العشوائية
فض الاسواق العشوائية

 

مبنى الحى
مبنى الحى

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احياء الاسكندرية

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