اليوم السابع
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تقديم مراجعات اللغة العربية و اللغات لطلاب الثانوية العامة على التليفزيون المصرى

الإثنين، 06 أبريل 2020 02:12 م
تقديم مراجعات اللغة العربية و اللغات لطلاب الثانوية العامة على التليفزيون المصرى نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصرى
كتب محمد السيد

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قالت نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصرى، إن التليفزيون وضع خطة  للبرامج التعليمية للثانوية العامة والثانوية الفنية والأزهرية عبر شاشة القنوات الإقليمية وقناة مصر التعليمية، مضيفة أنه يتم تقديم مراجعات باللغة العربية واللغات لطلاب العلمى والأدبى .
 
وأضافت نائلة فاروق فى تصريحات لـ"اليوم السابع": لدينا إدارة البرامج التعليمية التابعة للتليفزيون تقوم بانتاج  مجموعة من البرامج التعليمية و المراجعات الخاصة بطلاب الثانوية و الفنى و الاعدادية و الازهرية".
 
وكان حسين زين ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد وجه القطاعات المعنية باتخاذ كافة إجراءاتها واستعداداتها لتقديم الخدمات التعليمية بمحتوى تعليمي متميز  لتفعيل دور القنوات التعليمية في تلك الفترة،  وتكثيف برامجها التعليمية لكافة المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والاعدادي والثانوي والتعليم الأزهري والفني دعماً لأبنائنا الطلاب وذلك في إطار دورها الوطني ومساندة للدولة المصرية في إجراءاتها الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا.
 
وأضاف حسين زين ،  أنه سوف يقدم البرامج نخبة من المعلمين المتميزين وتقديم شرح واف للمواد الدراسية لتكون بمثابة المدرسه على الهواء مباشرة، وسوف تبدأ القنوات والاذاعات التعليمية المتخصصة والقنوات الاقليمية   في تقديم خدماتها التعليمية عبر برامجها المختلفة.
 
 

نائله فاروق

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