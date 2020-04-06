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تعليم كفر الشيخ: علينا الاستفادة من الامتحان التجريبى لتفادى السلبيات

الإثنين، 06 أبريل 2020 03:16 م
تعليم كفر الشيخ: علينا الاستفادة من الامتحان التجريبى لتفادى السلبيات جانب من الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أدى 20 ألفا و443 طالبا وطالبة امتحانات الصف الأول الثانوى التجريبى فى مادة اللغة الإنجليزية، من منازلهم ضمن المحافظات الستة التى يؤدى الطلاب الامتحانات صباحاً "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر"، وتتوالى الامتحانات بباقى المحافظات فى أداء الطلاب الامتحان نفس اليوم.

 

وترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير، وهاني حمدان، مسئول أوفيس 365، وتبين من خلال التواصل مع الطلاب وغرف العمليات الفرعية تحسن دخول الطلاب على المنصات وأداء الطلاب للامتحان.

 

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن امتحان الصف الأول الثانوي امتحان تجربة، وعلينا الاستفادة من السلبيات وتحويلها لإيجابيات، مؤكدة أن طلابنا يتمتعون بخفة الدم، فأعجبها بوست لطالب علق قائلاً" هيكتب التاريخ بأني بمتحن وأنا متغطي في السرير" ، مشيرة إلى أن الطلاب قابلت أمس بعض المشكلات، منها الخروج عن المنصة فجأة، وأنها تطمئن الطلاب بأن تصحيح المادة  نظام "نسبة وتناسب بالنسبة لعدد الأسئلة التى أجاب عنها ، فيطمئن الطلاب ولا يقلقوا،مؤكدة أنه تم ابلاغ الوزارة بأسماء الطلاب الذين خرجوا عن المنصة.

 

وقالت وكيل الوزارة، إنه تم حل 60% من المشكلات، وعلينا الاستفادة من الامتحان التجريبى لتفادى السلبيات ونعالجها وهذا هو الهدف من أداء الطلاب للامتحان، لتتحول السلبيات إلى ايجابيات، وأنه تم التواصل مع الوزارة بخصوص طلاب الخدمات.

 

وقالت وكيل الوزارة، إن هناك أرقام تم الإعلان عنها لتواصل الطلاب مع أعضاء للدعم الفنى، وأعضاء الغرفة مختصين وهي 01019948854، وسيتم الرد على أى استفسارات سواء طلاب الصف الأول الثانوى أو الصف الثانى الثانوي، وهناك طلاب تواصلا بأعضاء الدعم الفني، وأبدوا ارتياحهم، مؤكدة أنها تناشد الطلاب بالتواصل معنا للرد على استفساراتهم والاستجابة لهم، مشير إلى أنه تم نشر المقررات التى سيمتحن بها الطلاب حتى 15 مارس.

 

يذكر أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وارة التربية والتعليم بكفر الشيخ  شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاستها ، و13 غرفة فرعية بـ13 إدارة تعليمة لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوى.

 

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