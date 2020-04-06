تعليم الأقصر : تخصيص أرقام واتس آب لتلقى شكاوى الطلبة والدعم الفنى لهم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن تخصيص أرقام "واتس آب" للدعم الفنى لطلاب الصف الأول الثانوى وذلك بعد أن بدأت أمس الأحد، فعاليات الإمتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى، وذلك فى الإطار الزمنى لمحافظة الاقصر من الساعة الثامنة حتى الساعة العاشرة صباحاً، حيث قال الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه يمكن للطلاب الدخول على الإمتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي شريحة من أي مقدم لخدمة الإنترنت من شركات المحمول في مصر.

وجاءت تلك الأرقام المخصصة لتلقى شكاوى الطلبة وخدمتهم وتوفير الدعم لهم وهى:- "01033372633 – 01009158688"، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن المدة الزمنية الموضحة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم إحتساب وقت الإمتحان منذ وقت البدء، مشيراً إلى أن الإمتحان تجريبي والغرض منه التعرف على شكل الإمتحان قبل أداء الإمتحان النهائى المقرر فى شهر مايو، وإذا لم يتمكن الطالب من أداء الإمتحان سيتمكن من الاطلاع عليه فى نهاية اليوم على موقع الوزارة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع فرع المصرية للاتصالات قد قامت بتوزيع الشرائح الالكترونية للطلاب من خلال سبعة مقرات توزيع وقد بلغت نسبة التوزيع 98.8%، كما خصصت ارقام واتس اب للدعم الفنى لطلاب الصف الاول الثانوى " 01033372633 و01009158688"، لتلقى إستفسارات الطلاب وتقديم الدعم الفنى لهم، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإجراء الإمتحانات بشكل ميسر للطلاب.

وكانت قد تواصلت بمحافظة الأقصر، أعمال أعمال توزيع شرائح التابلت على مستوى المدارس التي تم تحديدها على مستوى الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة، وذلك تحت إشراف كيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر الشناوي عايد، وذلك بعد أن كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة اقترحت توزيع شريحة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى من خلال بعض المدارس فى الإدارات التعليمية المختلفة، مؤكدا أن الامتحان بدون درجات وسيؤديه الطلاب من المنزل.