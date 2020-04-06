تعرف على جهود أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، فى ضبط قضية تهريب بضائع بقيمة 14 ألف جنيه، وتنفيذ81 حكما قضائيا، خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى 14 ألف و900 جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط (7) قضايا أبرزها (دخول دائرة جمركية بدون تصريح، سرقة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ(81) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 115 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.