تعرف على إمكانيات المستشفيات الجامعية وجاهزيتها لمواجهة فيروس كورونا

كتب محمد صبحى

فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد بدول العالم، أعلنت المستشفيات الجامعية رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى لمواجهة هذا الفيروس، الذى يهدد حياة الملايين، وفيما يلى يرصد" اليوم السابع "امكانيات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا:

يبلغ عدد المستشفيات الجامعية 113 مستشفى على مستوى المحافظات، تمتلك:

35825 سرير.

3959 سرير رعاية مركزة.

431 سرير للرعاية المركزة للأطفال.

3754 جهاز تنفس صناعى.

838 حضانة.

ويبلغ إجمالى القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا:

1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة.

460 تخصص أمراض صدرية.

401 تخصص أمراض متوطنة.

846 تخصص تحاليل.

768 تخصص أشعة تشخيصية.

إجمالى الأطباء:

3999 طبيبا.

وعلى جانب آخر، أطلقت وزارة التعليم العالى البحث العلمى حملة قومية، نادت خلالها بتوحيه المواطنين لتخصيص الزكاة لصالح المستشفيات الجامعية بهدف تعزيز الخدمات التى تقدمها المستشفيات للمواطنين .

وقالت وزارة التعليم العالى: "زكاتك وصدقتك هتكون لمين السنه دي؟ كل واحد فينا بيسأل نفسه في الظروف دي إزاي اقدر اساعد؟ واحنا بنقولك أن كل شئ ممكن يتعوض إلا الصحة، خالي زكاتك وصدقتك السنه دى للمستشفيات الجامعية".

وأوضحت وزارة التعليم العالى أن هناك 113 مستشفي جامعى على مستوى الجمهورية فيهم: 35 الف سرير يقدموا الخدمة إلى 21 مليون سنويا.

وخصصت وزارة التعليم العالى حساب رقم 111111 لصالح التبرع لتحسين الرعاية الصحية المقدمة لملايين المواطنين.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن المستشفيات الجامعية إلى تكاتف الجميع ومساعدتها من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، ولشراء أجهزة ومستلزمات طبية جديدة، بجانب زيادة القدرات الاستيعابية لهذه المستشفيات.

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أنه تم فتح حساب تبرعات باسم ( المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية) وننتظر تبرعاتكم وصدقاتكم وزكاتكم لهذا العام.