اليوم السابع
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تعرف على أهم الإجراءات السعودية لحماية ضيوف الرحمن من خطر عدوى "كورونا"

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:12 م
تعرف على أهم الإجراءات السعودية لحماية ضيوف الرحمن من خطر عدوى "كورونا" صحن المسجد الحرام خال من المصلين
إيمان حنا

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منذ بداية تفشى وباء كورونا أو فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى ختلف أنحاء العالم، سارعت المملكة العربية السعودية، و رئاسة شئون الحرمين باتخاذ إجراءات احترازية نتسارعة لحماية ضيوف الرحمن من خطر انتقال العدوى إليهم ، وفيما يلى نسرد اهم تلك القررات،

 

ـ فى حدث تاريخى، أخلت السلطات السعودية، الكعبة المشرفة، بالحرم المكى من المصلين.

 

ـ طالب وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر، المسلمين حول العالم ممن يرغبون فى أداء فريضة الحج  التريث قبل إبرام عقود رحلاتهم .

 

ـ إلغاء العمرة للمواطنين والمقيمين والزوار وإخلاء الحرم .

 

ـ شئون الحرمين وجهت بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

 

ـ إغلاق مشارب بئر زمزم تفادياً لانتشار فيروس كورونا

 

ـ رئاسة شئون الحرمين علقت برامج الزيارة لمرافقها الخارجية

 

ـ السعودية قررت تعويض الأشخاص الذين اشتروا تأشيرات عُمرة وحجزوا تذاكرهم، ولم يتمكنوا من السفر لتأدية الشعيرة الدينية.

 

ـ أتاحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة للمعتمرين العالقين تقديم طلبات الإعفاء من الغرامات المالية والآثار القانونية المترتبة على تأخر مغادرتهم.

 

ـ وجهت وزارة الحج والعمرة الشركات بمتابعة المعتمرين بالمملكة وتقديم التسهيلات.

 

ـ فتح الطواف لغير المعتمرين .

 

ـ إطلاق أعمال التنظيف والتعقيم بشكل مستمر على مدار الساعة لصحن المطاف والحجر الأسود بالحرم المكى

 

ـ تطهير وتعقيم الكعبة

 

ـ عملية تنقية الهواء بالحرمين 9 مرات يوميا بنسبة 100%.

 

ـ استخدام أجهزة تضخ رذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد.

 

ـ وقف العمل على الشاشات "التاتش" فى الحرمين الشرفين للوقاية من كورونا

 


المسجد الحرام

الكعبة

السعودية

شئون الحرمين

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