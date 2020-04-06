تعرف على أهم الإجراءات السعودية لحماية ضيوف الرحمن من خطر عدوى "كورونا"

إيمان حنا

منذ بداية تفشى وباء كورونا أو فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى ختلف أنحاء العالم، سارعت المملكة العربية السعودية، و رئاسة شئون الحرمين باتخاذ إجراءات احترازية نتسارعة لحماية ضيوف الرحمن من خطر انتقال العدوى إليهم ، وفيما يلى نسرد اهم تلك القررات،

ـ فى حدث تاريخى، أخلت السلطات السعودية، الكعبة المشرفة، بالحرم المكى من المصلين.

ـ طالب وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر، المسلمين حول العالم ممن يرغبون فى أداء فريضة الحج التريث قبل إبرام عقود رحلاتهم .

ـ إلغاء العمرة للمواطنين والمقيمين والزوار وإخلاء الحرم .

ـ شئون الحرمين وجهت بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

ـ إغلاق مشارب بئر زمزم تفادياً لانتشار فيروس كورونا

ـ رئاسة شئون الحرمين علقت برامج الزيارة لمرافقها الخارجية

ـ السعودية قررت تعويض الأشخاص الذين اشتروا تأشيرات عُمرة وحجزوا تذاكرهم، ولم يتمكنوا من السفر لتأدية الشعيرة الدينية.

ـ أتاحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة للمعتمرين العالقين تقديم طلبات الإعفاء من الغرامات المالية والآثار القانونية المترتبة على تأخر مغادرتهم.

ـ وجهت وزارة الحج والعمرة الشركات بمتابعة المعتمرين بالمملكة وتقديم التسهيلات.

ـ فتح الطواف لغير المعتمرين .

ـ إطلاق أعمال التنظيف والتعقيم بشكل مستمر على مدار الساعة لصحن المطاف والحجر الأسود بالحرم المكى

ـ تطهير وتعقيم الكعبة

ـ عملية تنقية الهواء بالحرمين 9 مرات يوميا بنسبة 100%.

ـ استخدام أجهزة تضخ رذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد.

ـ وقف العمل على الشاشات "التاتش" فى الحرمين الشرفين للوقاية من كورونا