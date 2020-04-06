تطهير المنشآت العامة ووسائل المواصلات توزيع ملصقات بسفاجا ورأس غارب..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية وذلك عبر فرق من المشاركين والمتطوعين، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أضافت المغربى فى بيان لها على شن حملات جديدة ومكبرة لتعقيم المنشآت الحكومية والعامة و تطهير وتعقيم اماكن صرف المعاشات وأعمال التنظيم منعا من التكدس وتسهيلا على المواطنين ونظافتها بالتعاون مع الإدارات المعنية فى الوحدة المحلية للمدينة.

واوضحت أنه تم تعقيم منطقة سفاجا البلد والوحدة الصحية والشبان المسلمين وشارع المحكمه و شارع عمار بن ياسر ومنطقة زرزارة بالمدينة بمشاركة المجتمع المدنى وشباب المدينة المتطوعين والجمعيات الأهلية والإدارة الزراعية عن طريق ماكينة الرش المحمولة على الأكتاف.

وتابعت أنه تم تكليف جميع متطوعى الدفاع الشعبى والعسكرى بالمدينة بالقيام بعمل التطهير والرش بشوارع المدينة، وكذلك تطهير المصلحة التابعين لها، كذلك يعملوا على تنظيم الدخول والخروج ومنع الإزدحام بالمصلحة.

وأشارت إلى قيام متطوعى الدفاع الشعبى تطهير عدد من المؤسسات منها (المستشفى - البنوك-التأمينات الاجتماعية - الضرائب - التموين - هندسه الكهرباء )، فضلًا عن أن إدارة المواقف تواصل عملية التعقيم والتطهير لسيارات الأجرة وماكينات الصراف الآلى مستمرة دون توقف.

وكانت أكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على مشاركة فرقة مجهزة من جمعية الهلال الأحمر والغرفة التجارية بالبحر الأحمر، فى تطهير وتعقيم مناطق متفرقه بمدينة سفاجا، فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أوضحت رئيس مدينة سفاجا، أن الفرقة برئاسة كلا من وائل محمد جاد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة و خالد محمد سيد مستشار الغرفة التجارية بالبحر الأحمر و انطونيس صلاح محروس عضو الغرفة التجارية بالبحر الأحمر والهلال الأحمر، وبمشاركة 27 فرد بسيارات خاصة و18ماكينة رش محمولة على الأكتاف لتطهير وتعقيم مدينة سفاجا.

على جانب آخر، أعلن اللواء ايهاب رأفت، رئيس مجلس مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، أن تنفيذا لتوجيهات اللواء عمر حنفى محافظ البحر الاحمر، بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد، تم التنسيق مع الادارة الصحية بغارب بعمل توعيةً داخل المصالح الحكومية.

وأكد رئيس مدينة غارب، أن التوعية داخل المصالح الحكومية بما فيها مجلس المدينة، تم من خلال توزيع ولصق ملصقات داخل تلك المصالح لتوعية الموظفين بفيروس كورونا والوقاية منه.

وأوضح فى بيان لمجلس المدينة انه قام قسم التثقيف الإعلامى والطبى بالإدارة الصحية بحضور الدكتوره ريهام فتحى، والدكتوره إيمان سمير، بعمل حملات توعية لموظفى مجلس المدينة وتعليق ملصقات توعية لطرق الوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد .



























