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تضامن بنى سويف: صرف معاش شهرين من البريد.. ونحذر العملاء من النصب

الإثنين، 06 أبريل 2020 06:16 م
تضامن بنى سويف: صرف معاش شهرين من البريد.. ونحذر العملاء من النصب إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف
بنى سويف – أيمن لطفى

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حذرت إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، جميع عملاء الضمان الاجتماعى، الذين تم وقف الفيزا الخاصة بهم الشهر الحالى ووجدوها خالية من النقود، من انتشار وسائل النصب والابتزاز، والتى بدأت اليوم من خلال اتصال بعض الأشخاص بالعملاء ومطالبتهم بإحضار صورة البطاقة الشخصية ومبلغ مالى، وإيهامهم بقدرتهم على استخراج معاش شهرين لهم.

وأشارت إحسان أبو زيد فى تصريحات لها اليوم الاثنين، إلى أن قيمة الشهرين سترسله الوزارة إلى البريد، ليصرفه العملاء فى شكل حولات بداية من منتصف إبريل الجارى، من خلال تقديم بطاقة الرقم القومى الشخصية أو العائلية، وذلك لحين تحويل جميع العملاء إلى تكافل وكرامة والتى تم استخراج كروت الصرف الخاصة بها "الفيز" ولكنها تأخرت بسبب التزاحم الشديد فى الوزارة وحرصا على صحة العملاء وخوفا من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن مديرية التضامن ببنى سويف ساهمت بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى من هيئات وجمعات فى توزيع مئات الكراتين التى تحتوى على سلع غذائية، على مواطنى القرى بالمراكز السبع الإدارية للمحافظة، بينهم الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.


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