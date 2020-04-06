تشكيل فريق رصد لمتابعة المخالطين لحالات الإصابة بكورونا بجامعة أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار فيروس كورونا المستجد تزامناً مع موجة تفشيه فى كثير من دول العالم، مؤكداً اتخاذ إدارة الجامعة كل التدابير الهادفة إلى توفير بيئة آمنة وصحية للمتواجدين بها بصفة عامة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع مراعاة كذلك تكثيف الإجراءات الوقائية والعمل وفق معايير مكافحة العدوى من أجل حماية صحة الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية والحفاظ على سلامتهم.

وكشف رئيس جامعة أسيوط عن قراره بتشكيل فريق ترصد داخل الجامعة يوكل إليه مهمة تتبع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الجامعة بالتعاون مع مديرية الصحة، والتعامل الجاد والعاجل مع أى حالة يثبت إصابتها وذلك لتقليل دائرة العدوى ومحاصرتها.

وأضافت الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الفريق يضم الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وقيادات العمل الطبى بكلية الطب ومستشفيات أسيوط الجامعية ومكافحة العدوى ورؤساء أقسام الصحة العامة، والأمراض العصبية والنفسية، وأمراض الصدر ورؤساء وحدتي الترصد وطب الأسرة إلى جانب أساتذة من أقسام الصحة العامة والميكروبيولجى والمناعة، وذلك لتنسيق العمل فى متابعة الحالة الصحية للمخالطين لحالات الإصابة بالفيروس المستجد من خلال مليء استمارة توضح ظهور أهم الأعراض المحتملة للإصابة طوال فترة 14 يوما وهى فترة حضانة الفيروس.

وأشار الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية إلى أن الفريق معنى بمتابعة المخالطين للحالات المصابة من الأفراد المنتسبين للجامعة سواء من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وكذلك من بين المرضى المترددين على مختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية، وهو ما بدأ بالفعل تزامناً مع اكتشاف حالة إيجابية لأحد أعضاء هيئة التدريس بأحد الأقسام الطبية وأخرى لفنى بأحد الوحدات الخدمية بالمستشفى، وهو ما أعقبه البدء فى تقصى الحالات المخالطة من بين كافة المتعاملين معهما من أطباء وتمريض وكذلك من المرضى .

كما أوضحت الدكتورة أميمة الجبالى مدير وحدة الترصد بمستشفيات أسيوط الجامعية أن الوحدة تعمل داخل مستشفيات أسيوط بموجب بروتوكول تعاون مع إدارة الترصد الوبائي بوزارة الصحة منذ 2014 وذلك من أجل ترصد أكثر من 20 نوع مرض وبائى تشمل أمراض الفيروسات والميكروبات بمختلف أنواعها داخل مستشفيات أسيوط الجامعية، وهو الجهد الجارى توجيهه حالياً وبكثافة، من أجل اكتشاف أى حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 من بين المخالطين الملاصقين للحالات المكتشفة بالفعل ومتابعة ظهور أية أعراض مرضية عليهم خلال فترة 14 يوما، والتى تشمل ارتفاع درجات الحرارة أو السعال أو احتقان بالحلق أو صعوبة فى التنفس أو قىء أو إسهال أو الآلام فى الجسم، مع إعطاء الإرشادات اللازمة للمخالطين بشكل عارض للحالات المصابة والتزامهم بقضاء فترة عزل ذاتي فى منازلهم خلال أسبوعين من تاريخ مخالطة الحالة.