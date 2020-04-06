تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى النيجر

وكالات

أعلنت وزارة الصحة فى النيجر، عن تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس فى البلاد إلى 184 حالة مؤكدة، كما تسبب كوفيد 19 في وفاة 10 أشخاص فى النيجر الواقع غرب أفريقيا.

ووفقا لوكالة اأنباء السعودية "واس"، أكدت وزارة الصحة أن عدد المتعافين من كورونا في النيجر بلغ 13 شخصًا، وهو ما عُدّ بالمؤشر الإيجابي.

سجلت وزارة الصحة العامة فى النيجر، الثلاثاء، 7 حالات جديدة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة إلى 34 حالة و3 وفيات.