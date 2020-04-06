نيقوسيا (أ ش أ)

أعلنت السلطات القبرصية اليوم الاثنين، وفاة مريض مصاب بفيروس كورونا، يبلغ من العمر 76 عاما، وتسجيل عشرين حالة إصابة جديدة مؤكدة، ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 446 مصابا، بينهم 10 في القواعد البريطانية، وذكرت وكالة أنباء قبرص نقلا عن السلطات في البلاد إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء تفشي الوباء ارتفع إلى 13 حالة، كما تم تأكيد الحالات الجديدة بعد إجراء تحاليل لـ 792 شخصا.

ومن جانبه ، قال عضو الهيئة الاستشارية لمكافحة الوباء الدكتور ليونتيوس كوستريكيس - خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة الصحة القبرصية - إنه تم تأكيد 446 حالة مصابة بفيروس "كورونا" ، وإنه تم إجراء 10946 تحليلا من قبل المعهد القبرصي للأعصاب والوراثة وقسم "الميكروبيولوجي" بمستشفيات منظمة الخدمات الصحية القبرصية والمختبرات الخاصة، مشيرا إلى شفاء 37 شخصاً من الفيروس عقب تلقيهم العلاج داخل المستشفيات .

وكانت قبرص، قررت مد الحظر المفروض على جميع الرحلات التجارية لمدة أسبوعين آخرين حتى 17 أبريل الجاري، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر بيان صحفي رسمي صادر عن مكتب الصحافة والإعلام - نقلته وكالة الأنباء القبرصية الجمعة، أن وزير النقل والاتصالات والعمل يانيس كاروسوس أصدر مرسوماً يحظر فيه الرحلات الجوية من منتصف ليل الرابع من أبريل بتوقيت قبرص ولمدة 14 يوما.

وقال كاروسوس، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "إنه بعد تقييم الوضع والأوضاع المأساوية في الدول الأوروبية الأخرى وفي جميع أنحاء العالم، قررنا تمديد المرسوم الصادر في 21 مارس لمدة 14 يوماً آخراً".

ووفقاً لمكتب الصحافة والاعلام، فإن الرحلات المعفاة من الحظر، هي الشحن والرحلات إلى قبرص لإجلاء الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة البلاد والرحلات من وإلى البلاد لأسباب إنسانية أو رحلات فردية أخرى (رحلات الطوارئ) لظروف الطوارئ الاستثنائية، والتي سيسمح لها بموجب تصريح خاص من وزير النقل والاتصالات والعمل.