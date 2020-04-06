ومن جانبه ، قال عضو الهيئة الاستشارية لمكافحة الوباء الدكتور ليونتيوس كوستريكيس - خلال مؤتمر صحفي عقد بوزارة الصحة القبرصية - إنه تم تأكيد 446 حالة مصابة بفيروس "كورونا" ، وإنه تم إجراء 10946 تحليلا من قبل المعهد القبرصي للأعصاب والوراثة وقسم "الميكروبيولوجي" بمستشفيات منظمة الخدمات الصحية القبرصية والمختبرات الخاصة، مشيرا إلى شفاء 37 شخصاً من الفيروس عقب تلقيهم العلاج داخل المستشفيات .