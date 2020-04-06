ترامب يواصل مهاجمة نيويورك تايمز وواشنطن بوست: الأخبار المزيفة سيئة لأمريكا

ريهام عبد الله

واصل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، مهاجمة بعض من وسائل الإعلام الأمريكية على رأسها، نيويورك تايمز وواشنطن بوست، وكشف أن حجم الإعلانات بالصحيفتين تراجع، قائلا:" الأخبار المزيفة سيئة لأمريكا".

وقال ترامب ف تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"الإعلان في صحيفة نيويورك تايمز يتراجع، واشنطن بوست ليست أفضل بكثير، لا يمكنني أن أقول ما إذا كان ذلك بسبب أنها مصادر مزيفة للمعلومات، إلى مستوى لا يفهمه إلا القليل، أو أن انتشار فيروس كورونا فقط ضربهم، الأخبار المزيفة سيئة لأمريكا!".



ترامب

وفى سياق آخر يخوض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حربًا شرسة للسيطرة على تفشي وباء كورونا في بلاده ولحماية شبكة استثماراته وشركاته الخاصة، بعدما أثر الفيروس القاتل على كافة القطاعات الاقتصادية من سياحة وطيران .

حيث تعرضت فنادق وممتلكات الرئيس الأمريكي لخسائر كبرى بقيمة أكثر من مليون دولار في اليوم، وانعكس ذلك علي العاملين وتم تسريح أكثر من 500 موظف، الأزمة الحالية أيضا تنذر باحتمالية تكبد خسارة فى بيع فندق الرئيس في واشنطن، بعدما كان من المتوقع بيعه بأكثر من 320 مليون دولار.

وكان فريق عمل البيت الأبيض الخاص بمواجهة فيروس كورونا قد اتفق على أن الأعداد المتوقعة للوفيات فى الولايات المتحدة يمكن أن تقل عن 100 ألف حالة، وذلك لالتزام الأمريكيين بإجراءات الإغلاق، وقيام الأطباء بعمل جيد للغاية فى الحفاظ على حياة الناس، وآمال تراجع الوباء فى دول مثلت بؤر له مثل إيطاليا وإسبانيا.

وقال الرئيس ترامب إن الأمريكيين قاموا بعمل رائع أكثر من المتوقع، حيث خلت شوارع فى نيويورك لم يكن يتصور أحد أن تخلو بهذا الشكل.

وقال ترامب إنه سيرتدى القناع إذا تطلب الأمر، وإنه سيشجع الجميع إذا كانت هناك حاجة لذلك، مؤكدا على أهمية التباعد الاجتماعى.

وقالت الدكتورة ديبورا بيركس إن "بعد 4 أسابيع من آثار التخفيف، بدأنا نرى حالات أقل فى الدول، وهذا أمر يدعو للتفاؤل بالنسبة لنا."