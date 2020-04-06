"تجارية المنيا" تناشد الملاك بتخفيض قيمة الإيجارات للمستأجرين بشكل مؤقت

المنيا - حسن عبد الغفار

ناشد اليوم مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا ، جميع الملاك من أصحاب المحلات والعقارات ، بمراعاة الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وتخفيض قيمة الإيجارات على المستأجرين من أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة، بشكل مؤقت لحين مرور المحنة الراهنة التى تمر بها البلاد ، وذلك فى إطار مساعى الغرفة لتقليل الآثار السلبية على حركة التجارة، بعد ظهور وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" .

كما ناشدت الغرفة جميع المستاجرين وأصحاب الأنشطة التجارية بالتواصل معها لحل أى مشكلات مرتبطة بهذا الشأن.

ورصدت عمليات الغرفة، ثبات أسعار السلع الغذائية فى جميع مراكز المحافظة دون تسجيل أى زيادات جديدة عليها.

وقال المحاسب أحمد راضى مخلوف، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن غرفة العمليات تتابع يوميا أسعار السلع الغذائية ومدى توافرها فى جميع المراكز، وتتدخل لتذليل أى عقبات قد تواجه التجار.

وأضاف وائل الكيلاني، عضو مجلس الإدارة، أن غرفة العمليات تتابع تطبيق مواعيد غلق جميع المحلات التجارية، وكذا إنتظام العمل فى المخابز البلدية، وتيسير عملية انتقال العمال إليها أثناء تطبيق الحظر، خاصة وأن التجهيز للعمل يبدء من الساعة الواحدة صباحا، وتبدء عملية التوزيع فى الخامسة فجرا.

وصرح محمد محمود عبد العزيز أمين عام الغرفة، أنه تم تخصيص أرقام لتلقى شكاوى التجار فى حال نقص السلع أو امتناع الشركات الموردة عن توريد أصناف أو كميات هي:

أمين عام الغرفة - محمد محمود عبد العزيز (01063738824

بندر المنيا (01014146116)

مركز المنيا (01090580282)

بندر ملوى (01096996496)

مركز ملوى (01001863833)

مركز بنى مزار (01002424204)

مركز مطاى (01002731466)

مركز سمالوط (01007514405)

كما يمكن التواصل من خلال رقم الواتساب (01096777119).