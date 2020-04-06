تايلاند تمدد حظر طيران الركاب القادم إليها حتى 18 أبريل بسبب كورونا

أعلنت هيئة الطيران المدني التايلندية، اليوم الاثنين، تمديد حظر الطيران القادم إلى البلاد لمدة 12 يوما إضافية، وذلك مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".
وبعدما أعلنت في وقت سابق اعتزامها إعادة حركة الطيران القادم إليها الليلة، قالت الهيئة إنها قررت تمديد حظر طيران الركاب القادم إلى المملكة حتى الساعة 11:59 من ليل الأربعاء 12 أبريل الجاري، حسب ما أفادت صحيفة "ذا نيشن" التايلندية عبر موقعها الإلكتروني.
تايلاند تمدد حظر طيران الركاب القادم إليها حتى 18 أبريل بسبب كوروناالإثنين، 06 أبريل 2020 05:27 م
كورونا
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أعلنت هيئة الطيران المدني التايلندية، اليوم الاثنين، تمديد حظر الطيران القادم إلى البلاد لمدة 12 يوما إضافية، وذلك مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".
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