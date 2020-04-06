اليوم السابع
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الإثنين، 06 أبريل 2020 06:22 م
خالد صلاح
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تايلاند تمدد حظر طيران الركاب القادم إليها حتى 18 أبريل بسبب كورونا

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:27 م
تايلاند تمدد حظر طيران الركاب القادم إليها حتى 18 أبريل بسبب كورونا كورونا
أ ش أ

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أعلنت هيئة الطيران المدني التايلندية، اليوم الاثنين، تمديد حظر الطيران القادم إلى البلاد لمدة 12 يوما إضافية، وذلك مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".
وبعدما أعلنت في وقت سابق اعتزامها إعادة حركة الطيران القادم إليها الليلة، قالت الهيئة إنها قررت تمديد حظر طيران الركاب القادم إلى المملكة حتى الساعة 11:59 من ليل الأربعاء 12 أبريل الجاري، حسب ما أفادت صحيفة "ذا نيشن" التايلندية عبر موقعها الإلكتروني.


كورونا

تايلاند

حركة الطيران

حكومة تايلاند

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